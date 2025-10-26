Emelec de Ecuador sigue en problemas. El equipo de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco dejó de entrenar por segundo día consecutivo y no volverá a concentrar de cara a su duelo ante Delfín por la Liga Pro. Una medida que tomó el plantel debido a las deudas que mantiene la directiva desde hace unos meses y que volaron la primera cabeza: José Valverde fue despedido como presidente de la Comisión de Fútbol y sus funciones fueron tomadas por Jorge Guzmán, presidente del club.

El último martes, el presidente de la institución mantuvo una reunión con los jugadores, cuerpo técnico y personal médico, en busca de destrabar el conflicto que mantiene al plantel sin entrenar por falta de pagos. Durante dicho encuentro, Guzmán se comprometió a cancelar dos meses de sueldo entre miércoles o jueves, con el objetivo de normalizar la situación económica y recuperar la calma en el equipo, pero no cumplió.

En ese sentido, los futbolistas fueron firmes en su postura: no retomarán los entrenamientos hasta que sus sueldos sean depositados. La tensión crece en el entorno azul, ya que el conjunto ‘eléctrico’ tiene previsto enfrentar a Delfín en el estadio George Capwell este domingo, y el paro complica la preparación para el encuentro.

Alfonso Barco ha sumado minutos en todos los partidos de Emelec. (Foto: Emelec)

El paro de actividades refleja el malestar que persiste dentro del grupo que incluye a Cueva y Barco, que ya había manifestado su preocupación por los retrasos económicos en semanas anteriores. Hasta el momento, la directiva del club no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el conflicto ni sobre las posibles consecuencias deportivas que podría acarrear la medida.

Emelec, que atraviesa una complicada temporada en la Liga Pro, suma ahora una nueva crisis interna pese a los buenos resultados que viene consiguiendo en el plano local: a mitad de semana venció por penales a Guayaquil City y avanzó a semifinales de la Copa Ecuador, donde espera al ganador de la llave entre LDU y Deportivo Cuenca. En el otro lado del cuadro se enfrentarán Universidad Católica de Quito y Cuenca Juniors.

En cuanto a la Liga Pro, vienen de igualar 0-0 ante Aucas y se ubican a tres puntos de Deportivo Cuenca, en la lucha por el último cupo a la Copa Sudamericana. Tras evitar el descenso, el ‘Bombillo Azul’ podría salvar la temporada con un boleto a un torneo internacional que sería una inyección económica importante para la directiva.

En el caso de Christian Cueva y Alfonso Barco, las deudas encendieron los rumores de una posible partida antes de fin de año, sobre todo en el caso de ‘Aladino’, quien podría volver a la Liga 1 luego de su último paso por Cienciano. Sin embargo, de momento ambos están comprometidos en seguir defendiendo a Emelec.

Guillermo Duró, exentrenador de Deportivo Garcilaso, dirige a Emelec. (Foto: @CSEmelec)

