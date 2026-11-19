La recta final del Brasileirao se convirtió en una preocupación para Erick Noriega y Gremio. El equipo de Porto Alegre no consiguió el resultado que necesitaba jugando en casa y volvió a complicar sus posibilidades de mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño. El empate sin goles frente a Bahía dejó al ‘Tricolor’ en una situación delicada, cuando quedan pocas fechas para definir la temporada.

El resultado también tuvo consecuencias en la tabla de posiciones. Gremio permanece en el puesto 18 con 38 unidades, a dos puntos del Corinthians, que consiguió salir de la zona de descenso tras golear 4-0 a Botafogo. Además, comparte puntaje con Internacional y Vitória, que todavía deben disputar sus respectivos encuentros de la fecha 35.

El panorama puede complicarse todavía más para el equipo de Erick Noriega, pues este jueves 19 de noviembre sus rivales directos tendrán compromisos importantes. Vitória recibirá a Red Bull Bragantino, mientras que Internacional visitará a Vasco da Gama. Si ambos consiguen una victoria, llegarán a 41 puntos y ampliarán la diferencia con el conjunto de Porto Alegre.

¿Qué necesita Gremio para salvarse del descenso?

De acuerdo con las proyecciones sobre la lucha por la permanencia, Gremio necesita sumar, como mínimo, seis de los nueve puntos que todavía tiene en disputa para mantener buenas posibilidades de continuar en la Serie A. Es decir, deberá conseguir dos victorias en sus últimos tres compromisos y esperar que sus rivales directos también dejen puntos en el camino.

El equipo de Renato Gaúcho tendrá tres finales por delante. Primero visitará a Santos el lunes 23 de noviembre por la fecha 36. Luego, el domingo 29, enfrentará a Corinthians en condición de visitante, en un duelo directo por la permanencia. Finalmente, cerrará su participación ante Mirassol, el 2 de diciembre, en la Arena do Grêmio.

¿Cuántos puntos necesita Gremio para salir de la zona de descenso?

Actualmente, el ‘Tricolor’ tiene 38 unidades y puede alcanzar un máximo de 47 si gana sus tres encuentros restantes. Esa sería la ruta más segura para asegurar su permanencia, mientras que llegar a 45 puntos también le daría buenas posibilidades de escapar, aunque dependería de otros resultados.

Con 44 puntos, producto de dos victorias, todavía podría mantenerse en la máxima categoría, pero tendría que estar atento a lo que hagan Internacional, Vitória y los demás equipos comprometidos. Por ahora, Erick Noriega y sus compañeros siguen dependiendo de una reacción en estas últimas jornadas para evitar que una temporada con la final de la Copa de Brasil termine con el descenso a la Serie B.

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