Gremio anunció su segundo fichaje para el 2026. El club de Rio Grande do Sul confirmó la adquisición del delantero José Enamorado, quien jugaba en el Junior de Barranquilla de Colombia. El delantero firmó contrato con el cuadro de Porto Alegre hasta finales de 2028 y será compañero de Erick Noriega, quien viene avanzando en su proceso de recuperación para reaparecer en el Brasileirao. El jugador llegó hoy a Porto Alegre, se someterá a exámenes médicos y firmará un contrato por tres años.

La temporada pasada, Enamorado fue uno de los jugadores más destacados del fútbol colombiano, con 53 partidos disputados y 11 goles anotados. El precio de la transferencia del atacante no se ha confirmado, pero se espera que ronde los 3 millones de dólares. Este fue el precio que pidió Junior Barranquilla por el jugador, quien fue clave en su racha ganadora en el último torneo local.

Enamorado juega principalmente por la banda derecha del ataque. El año pasado, tuvo su mejor temporada en cuanto a números, anotando 11 goles y dando 7 asistencias en 53 partidos, además de ser nombrado mejor jugador de la campaña ganadora del Torneo Clausura. Cabe precisar que a principios del 2025, con Fabián Bustos en la dirección técnico, fue uno de los pedidos de Universitario de Deportes para reforzar el ataque. Finalmente, llegó el ecuatoriano José Carabalí.

A fines del año pasado, Enamorado volvió a estar en el radar del ahora tricampeón peruano, pero su alta cotización fue un impedimento para su contratación. Al ser una de las figuras del fútbol colombiano, el futbolista estuvo en la mira de otros clubes de su país y también del extranjero, por lo que finalmente optó por aceptar la oferta de Gremio, que no jugará torneo internacional este año.

Presentación de José Enamorado como nuevo jugador de Gremio. (Foto: Gremio)

Además del jugador colombiano, Gremio está cerca de fichar oficialmente a otro delantero: Tete, el extremo brasileño, formado en la cantera del club, será adquirido del Panathinaikos de Grecia luego de su paso por Shakhtar Donetsk de Ucrania, Lyon de Francia, Leicester City de Inglaterra y Galatasaray de Turquía. En 2019 fue traspasado por 15 millones de euros al cuadro ucraniano, y además movió otros 10 millones en fichajes.

A principios de la semana pasada, el ‘Tricolor’ presentó a su primer fichaje de 2026, el lateral izquierdo Caio Paulista. El defensa de 27 años, de hecho, debutó como titular en último fin de semana en el estreno de Gremio en el 2026, en la goleada 4-0 ante Avenida por la fecha 1 del Gauchao. Jugó en Avaí, Fluminense, Sao Paulo, Palmeiras y Atlético Mineiro. Jugará a préstamo este año en el cuadro de Porto Alegre.

Con la nueva dirección deportiva de Gremio, tras la salida del presidente Alberto Guerra y la llegada de Odorico Román, se espera que el ‘Tricolor’ experimente más cambios en su plantilla para 2026. Se prevé la salida de algunos jugadores cuyos contratos vencen o que no han tenido un buen rendimiento, y la llegada de más refuerzos, en este caso en el mediocampo y el ataque.

Con respecto a Erick Noriega, sufrió en noviembre de 2025 una rotura de dos ligamentos del tobillo izquierdo, y se estimaba que estaría fuera de los terrenos de juego por entre tres y seis meses. Sin embargo, hace algunos días reapareció en los entrenamientos y podría estar listo para el debut del Brasileirao 2026, el 28 de enero ante Fluminense. A la par, Gremio afrontará el Gauchao en este inicio de temporada.

José Enamorado fue despedido así de Junior, donde jugó las últimas tres temporadas. (Foto: Junior)

