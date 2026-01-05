Pese a que se pensó en un tiempo prolongrado para su regreso a las canchas, tras sufrir una complicada lesión, finalmente Erick Noriega sorprendió a todos al sumarse a los entrenamientos del Gremio de Porto Alegre, tal cual se vio en los canales oficiales de su club, incluso con ejercicios con balón y fricción.

El polifuncional futbolista peruano sufrió, en noviembre de 2025, una rotura de dos ligamentos del tobillo izquierdo, y se estimaba que estaría fuera de los terrenos de juego por entre tres y seis meses.

Este lamentable suceso ocurrió en la fecha 35 del Brasileirao, cuando Gremio se enfrentó a Botafogo. La victoria fue de 3-2 a favor del ‘Fogao’.

Si bien los exámenes médicos en aquel momento descartaron una fractura ósea, se detectó un desgarro completo de la articulación tibioperonea anteroinferior y un desgarro parcial de la articulación astragaloperonea anterior.

Sin duda, su regreso a los campos de entrenamiento es una grata noticia para el cuerpo técnico liderado por el portugués Luis Manuel Ribeiro de Castro, quien ya cuenta con uno de sus jugadores más versátiles y que, desde su llegada al Brasileirao, marcó diferencias, haciéndose con el puesto de titular.

Erick Noriega fue recibido por su nuevo entrenador en las prácticas del Gremio.

Fue el experimentado estratega brasileño Mano Menezes quien tuvo al ‘Samurai’ desde su arribo a Brasil y lo utilizó tanto en lazaga central como en la primera línea de volantes.

Gremio culminó en la novena posición del último torneo brasileño, por lo que en 2026 competirá en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Noriega también es seleccionado nacional e incluso le tocó disputar varios partidos de las últimas Eliminatorias. Esto, tras una gran primera parte del año con camiseta de Alianza Lima.

