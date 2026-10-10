Fabio Gruber volvió a la titularidad, pero Mainz cayó 4-3 ante Bayer Leverkusen

Fabio Gruber volvió al once titular del Mainz tras superar su lesión, aunque su regreso no tuvo el resultado esperado. El equipo del defensor peruano cayó por 4-3 frente al Bayer Leverkusen, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Bundesliga que estuvo marcado por la intensidad y los siete goles.

El conjunto local tomó la iniciativa desde los primeros minutos. Robert Andrich abrió el marcador a los 5’, mientras que Patrick Schick aumentó la ventaja a los 9’. Pese al complicado inicio, el Mainz logró reaccionar antes del descanso con dos tantos de Anthony Caci, quien anotó a los 33’ y 42’ para igualar el encuentro.

En el complemento, el Bayer Leverkusen volvió a ponerse en ventaja gracias al gol de Jarell Quansah a los 55 minutos. Diez minutos más tarde, Moussa Diaby amplió la diferencia y dejó al Mainz con la difícil tarea de remontar el resultado.

El equipo visitante continuó buscando el empate hasta los últimos instantes y encontró el descuento en el tiempo añadido, cuando Benedict Hollerbach marcó a los 90+2’. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó para evitar la derrota por 4-3.

En cuanto a Fabio Gruber, el peruano jugó los 90 minutos y volvió a competir después de dejar atrás la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas. A pesar de su regreso, el Mainz no pudo prolongar su buen momento y cortó una racha de dos triunfos consecutivos. Con este resultado, el equipo se mantiene con siete puntos en la tabla de posiciones de la Bundesliga.

El regreso de Fabio Gruber a las canchas representa una noticia positiva tanto para el Mainz como para sus opciones de llegar a la selección peruana. El defensor alemán-peruano completó los 90 minutos frente al Bayer Leverkusen, demostrando que volvió a la actividad tras superar la lesión que lo mantuvo alejado de la competencia.

De cara a los amistosos internacionales de noviembre, se espera que Gruber pueda ser considerado en una futura convocatoria de la selección peruana. Su recuperación y la continuidad que consiga en el Mainz serán factores importantes para sus posibilidades de recibir el llamado del comando técnico de la Bicolor.

En caso de ser convocado, el zaguero tendrá la oportunidad de seguir sumando experiencia internacional y acercarse a los objetivos del combinado nacional. Mientras tanto, buscará mantener su ritmo de competencia en la Bundesliga y consolidarse en el equipo alemán, a la espera de una posible oportunidad para representar nuevamente al Perú.

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