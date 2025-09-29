El pasado fin de semana, desde Alemania llegó una noticia que generó impacto en el Perú, pues estuvo vinculada a Felipe Chávez y su presente en el Bayern Múnich II. Y es de manera inesperada, no fue considerado en la derrota por 3-1 a manos del Würzburger Kickers, por la jornada 11 de la Regionalliga. Esto, por supuesto, trajo cola en las instalaciones de la Videna, donde el nombre de ‘Pippo’ comenzó a tomar fuerza en las últimas semanas.

La institución bávara informó en sus redes sociales que Chávez no había sido tomado en cuenta por una lesión, pero sin dar mayores detalles de su estado ni el tiempo de recuperación. En ese sentido, se especuló mucho sobre su futuro inmediato y quedaron varias interrogantes sobre cuándo volvería a la acción.

Sin embargo, en medio las especulaciones que se generaron al respecto, este lunes se confirmó su regreso a los entrenamientos con el Bayern Múnich Sub-19, luego de superar sus problemas físicos. En ese sentido, esta vez entró en la convocatoria para el choque con el Pafos FC, por la fecha 2 de la Fase de Liga de la UEFA Youth League 2025-26.

Felipe Chávez registra dos goles en la UEFA Youth League con el Bayern Múnich Sub-19. (Foto: Bayern Múnich)

Con esto quedó confirmado que Felipe Chávez no padece alguna lesión de gravedad y solo lo guardaron para no exponerlo, esperando que pueda estar al 100 % para el enfrentamiento con el Pafos FC. Su entrenador en la Sub-19, el búlgaro Peter Gaydarov, sabe de su importancia y lo necesita fino este martes.

“Felipe demostró de forma impresionante la temporada pasada que es nuestro ‘Sr. Youth League’. Sus goles siguen un patrón claro, pero debido a su excepcional calidad, siguen siendo casi imposibles de defender”, comentó Gaydarov hace unos días, en los medios oficiales del club.

En cuanto a sus números, ‘Pippo’ ha disputado ocho partidos en lo que va de la temporada, entre Regionalliga y UEFA Youth League, marcando tres goles y sirviendo dos asistencias. De no mediar inconvenientes, es casi un hecho que será convocado por la Selección Peruana para la fecha FIFA de octubre, donde ya hay un duelo pactado frente a Chile en Concepción.

Hay que recordar que Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, asumió como director técnico interino de la ‘Blanquirroja’ tras la salida de Óscar Ibáñez. Según se supo hace unos días, desde la Videna ya tomaron contacto con el entorno de Chávez y le hicieron saber que cuentan con él. De no darse su convocatoria en octubre, también podrían llamarlo en noviembre, donde la ‘Bicolor’ chocará con Rusia y otra vez con Chile.

Felipe Chávez está en el radas de Manuel Barreto. (Foto: FPF)

¿Cuándo jugará Felipe Chávez con el Bayern Múnich Sub-19?

Luego de vencer por 3-1 al SSV Ulm 1846, Bayern Múnich Sub-19 volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite al Pafos FC Sub-19, en el partido válido por la fecha 2 de la Fase de Liga de la UEFA Youth League 2025-26. Dicho duelo está programado para el martes 30 de septiembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Stelios Kyriakides.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Disney Plus para toda Latinoamérica, con el servicio de paga premium de su plataforma de streaming; ojo, esta alternativa no es válida para Brasil, donde TNT Sports tiene los derechos de televisación. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Felipe Chávez en este partido.

