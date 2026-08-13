El futuro de Felipe Chávez se va esclareciendo cada vez más conforme pasan los días. Si bien tiene contrato con el Bayern Múnich hasta mediados del 2028, desde Alemania han reportado que no está en los planes de Vincent Kompany y todo hace indicar que tendrá que volver a salir a préstamo en este mercado de pases. Recordemos que en medio del curso pasado ya se fue cedido al FC Colonia, pero no hicieron uso de la opción de compra que tenían a su disposición.

Así pues, este jueves se pudo conocer, según la información revelada por FCBinside.com –sitio web que cubre el día a día del Bayern Múnich–, el nombre del club portugués que está tras los pasos de Felipe Chávez. Se trata del CF Estrela Amadora, conjunto de la Primera División del fútbol luso y que el pasado fin de semana debutó en la presente temporada con un empate por 2-2 frente al Sporting de Lisboa.

Aunque aún no hay contactos formales con el Bayern, se sabe que el interés podría materializarse en un oferta si es que el entorno del futbolista acepta las condiciones para que se mude a Portugal. Lo único claro aquí es que los de Baviera solo lo soltarán a través de una cesión, ya que no quieren desprenderse de él, puesto que consideran que aún puede volver más maduro si consigue el rodaje que necesita su juego.

“Según información de FCBinside, el club portugués de primera división CF Estrela Amadora se ha unido ahora a la carrera por Felipe Chávez”, publicó la citada fuente en su cuenta de X, añadiendo que existe una buena relación entre los clubes en cuestión.

Sucede que en el pasado reciente, dos futbolistas formados en el Bayern pasaron a las filas del CF Estrela Amadora. El primero fue el alemán Max Scholze, quien sigue a préstamo en el conjunto luso desde enero de este año. Luego salió el croata Lovro Zvonarek, quien antes de firmar de manera definitiva hasta el 2029, tuvo cesiones en el 1Sturm Graz y al Grasshoppers Zurich.

“Dos jugadores con pasado en el Bayern ya se han unido recientemente al Amadora. Max Scholze dejó el equipo filial el invierno pasado para irse a Portugal. Este verano le siguió Lovro Zvonarek, quien, tras cesiones al Sturm Graz y al Grasshoppers Zurich, fichó definitivamente por el Estrela y firmó un contrato hasta 2029”, apuntaron en FCBinside.com.

Felipe Chávez no está en los planes de Vincent Kompany. (Foto: Getty Images)

Según los detalles revelados por Sky Sport News, el plan que existe para el mediocampista germano-peruano es que vuelva a salir a préstamo una vez más, considerando que, pese a sus buenos registros durante la ‘pre’, necesita sostener ritmo de competencia para no estancarse en su carrera profesional.

El entorno del futbolista de 19 años ve con buenos ojos esta alternativa, pues sobre la mesa ya existen algunas opciones que podría analizar para irse cedido en este mercado de pases, además del interés del CF Estrela Amadora. La citada fuente precisó que hay sondeos de dos clubes alemanes, SC Paderborn 07 y Wolfsburgo; y uno de España, Deportivo La Coruña.

“El plan actual para Felipe Chávez es salir cedido nuevamente esta temporada. Existe interés tanto de Alemania como del extranjero: Paderborn, Wolfsburgo, Deportivo de La Coruña y un club portugués”, se lee, según los pormenores explicados por el periodista Kerry Hau, quien cubre el día a día del Bayern Múnich.

En esa misma línea, la fuente alemana destacó lo que Felipe Chávez ha venido mostrando durante la pretemporada, donde ha marcado tres goles y servido dos asistencias, pese a que no tuvo minutos en el último amistoso ante el Aston Villa. “Chávez ha causado una buena impresión durante la pretemporada hasta el momento”, precisaron.

La opción del SC Paderborn 07 parece ser la más interesante, pues es un club que recién acaba de ascender a la Bundesliga y cuenta con un plantel en el que puede competir por un lugar fijo, buscando sostenerse en la máxima categoría del fútbol alemán. Por ahora se sabe que solo es observado, ya que no hay ninguna oferta formal.

Lo del Wolfsburgo podría ser clave para su carrera, ya que se trata de un club con mucha tradición en Alemania, pero actualmente está en Segunda División tras descender durante la campaña pasada. En cuanto al Deportivo La Coruña, este año ascendió a LaLiga y están conformando un proyecto interesante; mudarse a España podría significar una apuesta muy retadora para la carrera de Felipe Chávez.

A falta de más de dos semanas para que se cierre el libro de pases en el fútbol europeo, todo puede ocurrir en los próximos días. Lo cierto es que ‘Pippo’ buscará lo mejor para su futuro, tomando en cuenta que por segunda temporada consecutiva tendrá poco espacio en la consideración de Vincent Kompany, pese a que sabido responder con números cada vez que lo alinearon.

Felipe Chávez registra dos goles y tres asistencias con el Bayern Múnich durante la presente pretemporada. (Foto: Getty Images)

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