El futbolista peruano Felipe Chávez se consolidó como una de las máximas figuras en la notable victoria a domicilio del FC Magdeburgo frente a Arminia Bielefeld por la Segunda División alemana. El mediocampista nacional fue el encargado de abrir el marcador para encaminar un triunfo valioso que ilusiona a su afición. Además de resultar determinante para sumar tres puntos fuera de casa, esta conquista representó su primer gol oficial en territorio germano, desatando la alegría del joven volante que viene ganando protagonismo en Europa.

El encuentro culminó con un marcador favorable de dos a uno para la escuadra visitante en la 2. Bundesliga. Tras el pitazo final, el popular ‘Pippo’ fue abordado por los canales oficiales del torneo para brindar sus sensaciones sobre este momento.

En primera instancia, el potencial mediocentro de la Selección Peruana confesó sentirse mucho más liberado luego de acumular varias semanas consecutivas sin poder asomarse a portería rival. “Me siento muy aliviado y lo llevaba esperando desde hace tiempo. Ahora estoy feliz, por supuesto, por mí y por el equipo, de que haya salido bien”, apuntó.

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburg esta temporada. Foto: Instagram

Asimismo, el futbolista aseguró que esta anotación servirá como un punto de inflexión clave para sostener su crecimiento deportivo durante la recta final del presente año calendario. “El gol me da un impulso extra para seguir así en las próximas semanas y terminar bien el año antes de Navidad”, complementó con entusiasmo ante la prensa.

Consultado sobre la secuencia de la jugada que terminó rompiendo la paridad en el estadio rival, el joven volante reconoció que aprovechó una inesperada desatención de la zaga contraria para definir con tranquilidad. “No esperaba tanto espacio. De hecho, esperaba un defensa, pero no fue así. Por eso pude meter el balón en la red”.

Respecto al gran momento colectivo del Magdeburgo, el equipo ha encontrado una fórmula efectiva combinando contundencia en el frente de ataque y mucha solidez en la última línea. “Tenemos una gran calidad individual en ataque, lo que nos permite marcar goles. Pero también defendemos muy bien, y por eso podemos ganar partidos como este”, precisó.

Felipe Chávez no fue considerado en la última lista de convocados de Mano Menezes. (Foto: Agencias)

En esa misma línea, el mediocampista nacional resaltó el compromiso táctico de toda la plantilla para sacrificarse en las labores de marca cuando el trámite del partido así lo exige. “Desde luego, no siempre es divertido defender tanto. Pero si al final ganas los partidos, merece la pena”, sostuvo el jugador destacando el esfuerzo grupal.

Finalmente, al ser interrogado sobre las metas institucionales trazadas para el resto de la exigente temporada en la segunda categoría germana, Felipe Chávez prefirió mantener la mesura y enfocarse únicamente en avanzar fecha a fecha con total convicción. “Salimos a ganar cada partido. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y luego veremos si es suficiente”, sentenció firme.

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