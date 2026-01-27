En la previa del partido del Bayern Múnich frente al PSV Eindhoven, Felipe Chávez fue considerado en la nómina de convocados y espera su debut en la Champions League. ‘Pippo’ suma dos ingresos en la Bundesliga y el pasado fin de semana tuvo minutos en la derrota por 2-1 de los bávaros a manos del Augsburgo. El volante germano-peruano tiene el respaldo de Vincent Kompany.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo jugará el Bayern Múnich?
Luego de perder por 2-1 a manos del Augsburgo, Bayern Múnich volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite al PSV Eindhoven, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. Este encuentro está programado para este miércoles 28 de enero desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Philips Stadion.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
