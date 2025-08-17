En esa búsqueda de nuevos talentos y gente joven para el próximo ciclo de la Selección Peruana rumbo a las Eliminatorias del 2030, en el horizonte aparecen futbolistas con raíces peruanas que podrían ser tomados en cuenta para la ‘Bicolor’. Uno de ellos es Alonzo Vincent, mediocampista de 16 años nacido en Ginebra, de padre suizo y madre peruana. Categoría 2008, comenzó en el equipo Sub-19 del Servette y en menos de un año fue promovido al cuadro Sub-21 para posteriormente hacer su debut en el primer equipo.

Por la Copa Suiza, Vincent fue convocado por primera vez y arrancó en la banca de suplentes en el duelo entre Servette y Dardania Lausanne. Con el 4-0 a favor, el DT Jocelyn Gourvennec decidió llamar al suizo-peruano, quien hizo su debut oficial ingresando a los 81 minutos, y apenas cuatro minutos después marcó su primer gol con el cuadro granate.

Con el 5-0 final, Servette avanzó a la segunda ronda de la Copa Suiza, que seguramente será un torneo donde el entrenador francés utilizará a los habituales suplentes, y es ahí donde Alonzo Vincent podría tener mayor continuidad.

Alonzo Vincent comenzó integrando el equipo sub-21 de Servette de Suiza. (Foto: Servette)

Cabe recordar que Vincent fue convocado a principios de año a la Selección Peruana Sub-17, en aquel momento al mando de Carlos Silvestri, donde fue parte de un microciclo y disputó el Torneo Internacional de Osorno en Chile. Ahí jugó sus primeros partidos con la camiseta de la ‘Bicolor’.

El plan de la FPF y la Jefatura de la Unidad Técnica de Menores, con Manuel Barreto a la cabeza, es seguirle el rastro a Alonzo Vicent, además de una buena camada de juveniles con raíces peruanas como Luis Baasen (16 años), Etienne Beuzeville (17 años), Nicolás Cairo (17 años), Aitor Leon (16 años), Nicolás Jansen (15 años), Franco Giambavicchio (16 años) y Julián Sempertegui (16 años).

En el caso de Vincent, hizo toda su formación en Suiza: en 2017, con apenas nueve años, llegó a la academia FC Satigny, dos años después integró el equipo sub-12 del Meyrin FC y en 2022 llegó al Servette, el tercer equipo con más títulos en Suiza (17 en total), junto a Young Boys (17) y detrás de Basilea (21) y Grasshopper (27)

Camada de futbolistas sub-17 con raíces peruanas en Europa. (Crédito: OP)

TE PUEDE INTERESAR