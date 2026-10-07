Dos jóvenes futbolistas peruanos siguen construyendo su camino en Brasil. Flávio Matías, de 18 años, y Deni Javier, de 17, fueron anunciados como nuevos integrantes de Velasco Group Sport, agencia que acompañará sus carreras mientras continúan su formación en las divisiones menores de Remo.

Matías pertenece actualmente a la Sub-20 del conjunto brasileño y llega a la agencia a través de una asociación con el profesor Anderson Cunha, quien fue el encargado de acercarlo al proyecto. Para el futbolista, esta incorporación representa una nueva oportunidad para seguir creciendo y comenzar a proyectar los siguientes pasos de su carrera.

“Estamos muy contentos de comenzar este viaje junto a un joven talento y potencial. Ahora es el momento de trabajar, evolucionar y buscar nuevos retos y grandes oportunidades juntos en el fútbol”, destacó Velasco Group Sport en el anuncio de bienvenida al jugador de 18 años.

Javier, por su parte, forma parte de la Sub-18 de Remo y también se incorporó recientemente a la agencia. Con 17 años, el futbolista atraviesa una etapa importante de su formación y ahora contará con el acompañamiento de Velasco Group Sport en el desarrollo de su carrera.

“Creemos en tu potencial, tu dedicación y todo lo que está por venir en tu carrera. ¡Que esta nueva etapa esté marcada por trabajo duro, evolución y grandes logros!”, señaló la empresa al presentar al juvenil, quien al igual que Matías cuenta con nacionalidad peruana y brasileña.

La presencia de ambos en las categorías menores de Remo les permite continuar con su desarrollo dentro del fútbol brasileño, un mercado de alta exigencia y con una amplia estructura de formación. Ahora, el respaldo de la agencia se suma al trabajo que vienen realizando diariamente para seguir evolucionando dentro del campo.

Así, Flávio Matías y Deni Javier comienzan una nueva etapa en sus jóvenes carreras. El objetivo será continuar ganando experiencia, consolidarse en sus respectivas categorías y aprovechar las oportunidades que puedan aparecer en el fútbol brasileño. Para ambos, el camino recién comienza y este acuerdo representa un paso más en esa búsqueda.

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