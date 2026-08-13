Erick Noriega recibió una dura noticia luego de la eliminación de Gremio en la Copa Sudamericana 2026. El futbolista peruano fue sancionado por la Conmebol tras los incidentes que protagonizó durante el partido de vuelta ante Bolívar. El organismo sudamericano ya hizo oficial la medida.

El jugador de Gremio fue expulsado en los minutos finales del encuentro disputado en la Arena do Grêmio. Noriega quedó involucrado en una gresca entre futbolistas de ambos equipos y terminó viendo la tarjeta roja. Finalmente, el conjunto brasileño quedó eliminado tras perder 1-0 y caer 4-2 en el marcador global.

Tras analizar lo ocurrido, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol determinó que Noriega deberá cumplir cuatro partidos de suspensión en competiciones organizadas por el ente sudamericano. De esta manera, el mediocampista peruano no podrá disputar los próximos encuentros internacionales que le correspondan a Gremio bajo dicha organización.

Pero la sanción no quedó únicamente en el aspecto deportivo. Conmebol también impuso una multa de 8 mil dólares por los hechos registrados durante el compromiso frente al conjunto boliviano. De acuerdo con la información difundida, el pago de esta penalidad estará a cargo de Gremio.

El castigo llega justo después de que el equipo de Porto Alegre quedara fuera de la Copa Sudamericana. Gremio no continuará en el torneo continental esta temporada, por lo que Noriega no tendrá que cumplir inmediatamente las cuatro fechas en esta competencia. La suspensión, sin embargo, queda pendiente para sus próximas participaciones internacionales.

La situación también genera incertidumbre respecto al futuro del peruano en los torneos de Conmebol. El organismo contempla que la sanción deberá cumplirse en partidos oficiales organizados bajo su jurisdicción, por lo que el castigo podría acompañar al futbolista en la siguiente participación internacional de su club.

Gremio todavía tiene la posibilidad de presentar una apelación contra la resolución. El club brasileño cuenta con un plazo de siete días para recurrir la decisión de la Conmebol y buscar que la sanción impuesta al jugador peruano sea revisada.

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