Internacional vs. Palmeiras: previa, estadísticas y cómo ver por TV la Copa de Brasil

Internacional de Porto Alegre juega este miércoles 17 de julio contra Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil en Beira-Río con Paolo Guerrero de titular. El compromiso se juega en Beira-Río desde las 19:30 horas y será transmitido vía TV Globo y SporTV en directo en diferentes partes del país brasileño.

Depor seguirá el minuto a minuto del Inter vs. Palmeiras por Copa de Brasil y toda la información del partido con las estadísticas, goles, videos, polémicas, declaraciones, entre otros datos que debes tomar en cuenta. Por otro lado, conoce los horarios y canales de televisión para poder ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

El Internacional tiene la obligación de revertir la derrota por 1-0 ante Palmeiras para avanzar a la semifinal de la Copa de Brasil. La misión del equipo Colorao va mucho más allá de buscar una victoria, pues, buscarán romper la gran racha que tiene el Verdao bajo el mando de Felipao.

Internacional tendrá que lograr una épica remontada ante Palmeiras, que no pierde por más de dos goles el 24 de octubre de 2018. (Foto: AFP) Internacional tendrá que lograr una épica remontada ante Palmeiras, que no pierde por más de dos goles el 24 de octubre de 2018. (Foto: AFP) AFP

Como se sabe, Palmeiras viene de disputar 17 encuentros, sumando 14 victorias y tres empates. La última vez que fueron derrotado por última vez fue el pasado 2 de abril por San Lorenzo, en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con este dato, el último resultado por 1-0 en contra del equipo de Paolo Guerrero , ponen al club de Porto Alegre vencer por 2 o más goles de diferencia. En otras palabras, lograr una hazaña sin precedentes en casi nueve meses, ya que la última vez fue el 24 de octubre de 2019 ante Boca Junior en la ida de semifinales de la Copa Libertadores.

“Todos los enfrentamientos con palmeiras fueron muy difíciles. Nos preparamos bien. Veamos el juego desde el principio para obtener el ranking. No podemos conceder goles. No hay otro resultado sino la victoria”, dijo el defensor Rodrigo Moledo.

Y así como hay estadísticas a favor del Verdao, también los hay con Internacional. Después de 36 partidos en 2019, el Colorado suma 10 victorias por dos goles de diferencia, lo suficientemente ventajosa para asegurar el lugar. De estos, cuatro fueron ganador contra rivales de la Serie A, todos en casa.

Alineaciones posibles del Internacional vs. Palmeiras

El Internacional probable para atrapar el Palmeiras tiene: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta y Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico Lopez, D'Alessandro y Patrick (Nonato); Paolo Guerrero.



Palmeiras formaría con Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez y Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique y Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu y Deyverson.



Dura crítica de Paolo Guerrero al árbitro

Paolo Guerrero criticó duramente al árbitro en el Palmeiras vs. Internacional por la ida de cuartos de final de la Copa de Brasil. Paolo Guerrero criticó duramente al árbitro en el Palmeiras vs. Internacional por la ida de cuartos de final de la Copa de Brasil. AFP

El delantero de Internacional de Porto Alegre no guardó su molestia ante la última derrota contra Palmeiras en la ida de cuartos de final de la Copa de Brasil y criticó la actuación del árbitro tras el partido en el Allianz Parque.

Luego de perder 1-0 en la ida, Paolo Guerrero fue entrevistado y dijo: "Es complicado jugar con el árbitro cobrando todo para ellos y nada para nosotros. Aquí es difícil jugar, jugamos contra uno más", señaló el capitán de la selección peruana.

"No soy brasileño, no puedo decir nada, es jodido...", añadió Paolo Guerrero, quien no pudo demostrar su habilidad en el juego.

Últimos partidos de Internacional

07/06/19 | Vasco da Gama 2-1 Internacional | Serie A

12/06/19 | Internacional 3-1 Bahía | Serie A

06/07/19 | Internacional 0-1 Brasil de Pelotas | Amistoso

10/07/19 | Palmeiras 1-0 Internaconal | Copa de Brasil

14/07/19 | Paranaense 1-0 Internacional | Serie A



Últimos partidos de Palmeiras

13/06/19 | Palmeiras 2-0 Avaí | Serie A

03/07/19 | Guaraní 2-1 Pameiras | Amistoso

04/07/19 | Palmeiras 2-2 Operario PR | Amistoso

10/07/19 | Palmeiras 1-0 Internacional | Copa de Brasil

13/07/19 | Sao Paulo 1-1 Palmeiras | Serie A