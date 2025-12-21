Jhilmar Lora dejó un emotivo mensaje tras su salida de Sporting Cristal, el club donde debutó en 2019 y lo tuvo en las últimas seis temporadas con picos altos de rendimiento. El lateral derecho de 25 años viene evaluando algunas opciones para continuar su carrera en la Liga 1, aunque también podría tener la chance de dar el salto al extranjero, específicamente a Brasil: Gremio Novorizontino, club que milita en la Serie B de Brasil y que estuvo cerca de ascender al Brasileirao en la última temporada, es el club en mención.

El principal factor de esta posibilidad es Enderson Moreira, actual entrenador de Novorizontino, quien conoce de cerca a Lora luego de haberlo dirigido en Sporting Cristal. El técnico brasileño tiene en cuenta la proyección ofensiva y lo que puede aportar el defensor, cualidades que ya supo explotar durante su etapa en el cuadro celeste donde el lateral derecho tuvo buenos momentos con camiseta celeste.

En las últimas semanas, el nombre de Jhilmar Lora también fue vinculado a equipos del medio local. Melgar y Cienciano realizaron sondeos para conocer su situación, considerando su experiencia en la Liga 1. Sin embargo, ninguna de estas opciones llegó a concretarse en una negociación formal, por lo que el lateral derecho continúa como agente libre y puede negociar cualquier interés directamente con cualquier club.

La posibilidad de emigrar a Brasil no es la primera alternativa internacional que se le presenta al futbolista. Hace un tiempo Lora recibió propuestas desde la Major League Soccer (MLS), aunque por distintos motivos dichas propuestas no terminaron de prosperar, sobre todo en 2023, cuando fue protagonista en la Copa Libertadores, siendo clave para clasificar a la fase de grupos con una gran campaña en el plano individual.

Enderson Moreira es el entrenador de Gremio Novorizontino, que habría pedido el fichaje de Jhilmar Lora. (Foto: Gremio N.)

“Jhilmar Lora tiene arreglado su pase al fútbol de Brasil. Deja Sporting Cristal y va a jugar en la Serie B de Brasil. Todo hace indicar que ha sido llamado por el propio técnico del club, Enderson Moreira, el extécnico de Sporting Cristal, que dirige al Gremio Novorizontino”, indicó el periodista Julio Peña en el programa De Una, prácticamente confirmando el pase del lateral derecho al fútbol brasileño.

Tras cerrar su ciclo en Sporting Cristal, club con el que fue campeón nacional y acumuló continuidad en torneos locales e internacionales, el lateral se encuentra evaluando con cautela el próximo paso de su carrera. El objetivo es encontrar un proyecto deportivo que le permita sumar minutos, relanzar su carrera y volver al radar de la Selección Peruana, pues vistió por última vez la camiseta de la Bicolor en 2023.

En ese contexto, Gremio Novorizontino aparece como una opción atractiva. La confianza de Enderson Moreira, sumada a la competitividad de la Serie B de Brasil, podría ofrecerle a Jhilmar Lora el escenario ideal para ganarse un lugar en el extranjero. Moreira, tras su salida de Sporting Cristal en mayo del 2024 debido a los malos resultados, estuvo al mando de Avaí, exequipo de Paolo Guerrero, y América MG hasta que en agosto de este año tomó el mando del ‘Tigre’.

Ojo, Gremio Novorizontino hizo una buena campaña en la Serie B de Brasil, completando 60 puntos y quedando solo a dos de Remo (62), quien tomó el último cupo de ascenso al Brasileirao. Es decir, en caso Lora llegue a firmar por este equipo, el objetivo en la temporada 2026 será concretar ese ansiado boleto a la Serie A. Los próximos días serán cruciales para definir su futuro.

Jhilmar Lora se fue de Sporting Cristal luego de seis temporadas. (Foto: @ClubSCristal)

TE PUEDE INTERESAR