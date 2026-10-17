Joao Grimaldo volvió a tener minutos con el equipo filial del Sparta Praga. El extremo peruano participó en el empate 1-1 frente al Motorlet Praga, por la tercera división del fútbol checo, en un encuentro que le permitió sumar rodaje mientras busca ganarse un lugar en el primer equipo.

El atacante nacional fue parte de un partido en el que el Sparta Praga B tuvo que luchar para conseguir un resultado positivo. Durante el encuentro, el futbolista peruano tuvo participación en una de las jugadas determinantes para su equipo.

Grimaldo provocó el penal que le permitió al conjunto reserva alcanzar el empate ante el Motorlet Praga. De esta manera, el extremo aportó en una acción clave para que su equipo pudiera rescatar un punto en su compromiso por el torneo local.

Este encuentro significó una nueva oportunidad para el exjugador de Sporting Cristal, quien continúa trabajando para encontrar regularidad en su experiencia en el fútbol europeo. Su participación con el equipo filial le permite mantenerse en competencia y acumular minutos.

Por ahora, el peruano todavía no consigue consolidarse como titular en el primer equipo del Sparta Praga. La competencia por un lugar en el plantel principal representa un desafío para el atacante, que busca aprovechar cada oportunidad para demostrar sus condiciones.

Ante ese escenario, jugar con el Sparta Praga B se presenta como una alternativa para no perder ritmo futbolístico. La continuidad en los partidos oficiales puede ser importante para que el extremo mantenga su nivel y siga en la consideración del comando técnico.

Además, este fue el segundo partido de Joao Grimaldo con el conjunto reserva en la tercera división checa. El peruano continúa sumando experiencias en una nueva etapa de su carrera, mientras intenta adaptarse a las exigencias del fútbol europeo.

El objetivo del atacante nacional será seguir acumulando minutos y aprovechar las oportunidades que tenga por delante. Mientras tanto, su participación con el filial del Sparta Praga le permite mantenerse activo y continuar en la búsqueda de un espacio en el primer equipo.

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