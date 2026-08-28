El fútbol peruano tendrá nuevamente presencia en las principales competiciones de clubes de Europa. Marcos López y Joao Grimaldo ya conocen a sus respectivos rivales para la temporada 2026/27, luego de los sorteos de las fases liga de la UEFA Conference League y la UEFA Europa League.

Marcos López afrontará la Conference League con el FC Copenhague, que consiguió su clasificación tras superar los playoffs ante el Inter Turku. El lateral peruano fue titular en la goleada por 4-1 en el partido de vuelta y, además, aportó una asistencia para el primer gol de su equipo.

El conjunto danés disputará tres encuentros en el Parken Stadium. Recibirá al Sporting Braga de Portugal, al FC Lugano de Suiza y al Iberia Tbilisi de Georgia. Mientras que tendrá que viajar para enfrentar al Estrella Roja de Serbia, Universitatea Craiova de Rumania e Inter Club d’Escaldes de Andorra.

De esta manera, López tendrá como uno de sus principales desafíos la visita al Estrella Roja, en el histórico estadio Rajko Mitić, además de medirse con un Braga que aparece como uno de los rivales de mayor jerarquía de esta fase liga.

Por su parte, Joao Grimaldo afrontará un nuevo reto internacional con el Sparta Praga, esta vez en la UEFA Europa League. El cuadro checo quedó ubicado en el segundo bombo del sorteo y tendrá por delante ocho partidos ante distintos rivales.

El Sparta Praga tendrá como rivales a equipos de distintos países y calibres, en una fase liga que contempla ocho jornadas. Entre los clubes que aparecen en su camino están AZ Alkmaar, Stade Rennais, Bournemouth y Lillestrøm, además de otros adversarios que completan su calendario europeo.

Para Grimaldo, esta será una nueva oportunidad de ganar experiencia en el segundo torneo de clubes más importante de la UEFA. El atacante peruano llegó al Sparta Praga procedente del Riga FC y ya tuvo participación con el conjunto checo durante esta temporada.

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