Es oficial: Kluiverth Aguilar es nuevo jugador del Minnesota United. En medio de un proceso de renovación integral de su plantel, la franquicia de la Major League Soccer (MLS) concretó de manera definitiva la llegada del lateral derecho peruano, en principio para su segundo equipo, apostando de lleno por el joven futbolista peruano tras la dura etapa que atravesó en el fútbol europeo.

El traspaso se cerró con éxito gracias a que el futbolista peruano llegó como agente libre tras desvincularse del Lommel SK de Bélgica. Desde el primer contacto, Aguilar mostró una postura totalmente positiva ante el interés del conjunto norteamericano, sellando un acuerdo formal que consolida su permanencia en el balompié internacional y le brinda la estabilidad necesaria para relanzar su carrera deportiva.

Para asegurar su óptimo retorno a las canchas, el cuerpo técnico del club ya tiene en marcha una estrategia de rehabilitación específica e individualizada. El plan contempla un riguroso régimen de trabajo dividido entre el gimnasio y campo abierto, diseñado minuciosamente para garantizar una evolución progresiva y un acondicionamiento físico a la altura de las exigencias de la MLS.

Tras confirmarse su fichaje e incorporarse a las instalaciones de la institución, el carrilero nacional está concentrado al 100% en culminar su proceso de recuperación. Cabe recordar que Aguilar fue intervenido quirúrgicamente del tendón de Aquiles en junio de 2025, por lo que el departamento médico del Minnesota United asumió la etapa final de su puesta a punto con miras a otorgarle el alta médica definitiva hacia finales de este año.

Kluiverth Aguilar fue vendido al City Group a cambio de 2.5 millones de euros. (Foto: Getty Images)

Con esta firma oficial, el defensor da un paso determinante para dejar atrás el desafortunado problema físico que frenó momentáneamente su proyección en el ‘Viejo Continente’. La propuesta de Minnesota United no solo representó un incentivo deportivo de alto nivel, sino también un compromiso institucional de acompañarlo y respaldarlo íntegramente durante todo su proceso de reacondicionamiento.

La grave lesión en el tendón de Aquiles interrumpió de forma abrupta una etapa de constante crecimiento en la Segunda División de Bélgica. Aunque en un principio le costó adaptarse a la dinámica del Lommel SK, con el paso de las jornadas Aguilar logró asentarse con firmeza, ganándose la titularidad absoluta y la regularidad antes del término de su vínculo con la escuadra belga.

Como se recuerda, la travesía europea de Kluiverth Aguilar comenzó cuando desembarcó en tierras belgas como parte del plan de desarrollo trazado por el City Football Group. El poderoso conglomerado se fijó en su enorme potencial tras su irrupción en Alianza Lima y desembolsó una cifra cercana a los 2 millones de euros por su ficha, vinculándolo originalmente a la estructura internacional del Manchester City.

El meteórico ascenso del lateral comenzó a una edad muy temprana en las filas victorianas. Con apenas 16 años y bajo la conducción técnica de Pablo Bengoechea, la joven promesa se adueñó de la banda derecha en el cuadro blanquiazul, deslumbrando por su potencia y captando de inmediato la atención del mercado extranjero. Hoy, con la camiseta de Minnesota United y la confirmación oficial de su fichaje, el futbolista peruano inicia un nuevo capítulo con el tiempo a su favor para volver a brillar en el máximo nivel.

Kluiverth Aguilar disputó 35 partidos oficiales con Alianza Lima antes de marcharse al Lommel. (Foto: Alianza Lima)

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