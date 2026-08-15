Comprado en su momento por el City Football Group y con experiencia en el fútbol europeo, Kluiverth Aguilar inicia una nueva etapa en su carrera. El lateral peruano fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Minnesota United FC 2, equipo filial del Minnesota United FC que compite en la MLS NEXT Pro de Estados Unidos.

Según pudo conocer Depor, Aguilar terminó su vínculo contractual con el Lommel SK de Bélgica, por lo que llegó como jugador libre al conjunto estadounidense. En principio, el acuerdo se extiende hasta el final de la presente temporada, aunque contempla una opción para ampliar su permanencia por tres años más.

El defensor peruano todavía deberá completar su proceso de recuperación física antes de incorporarse plenamente a los trabajos futbolísticos. Una vez que reciba el alta y se encuentre en condiciones, comenzará a entrenar y hacer fútbol con el Minnesota United FC 2. Su rendimiento será determinante para definir si posteriormente tendrá la oportunidad de dar el salto al primer equipo, que compite en la Major League Soccer (MLS).

“Estoy muy feliz de unirme a este club aquí en Minnesota. Me entusiasma llegar y espero aportar mi experiencia para alcanzar los objetivos grupales en lo que queda de la temporada”, declaró Aguilar tras estampar su firma.

¿Por qué Minnesota United fichó a Kluiverth Aguilar?

La llegada del lateral peruano responde también a la intención del club estadounidense de sumar a un futbolista joven, pero con experiencia internacional y recorrido en el fútbol profesional. Pese a su edad, Aguilar ya cuenta con varios años de competencia tanto en Perú como en Europa, además de haber pasado por un proceso de formación vinculado al City Football Group.

Fanendo Adi, director técnico del Minnesota United FC 2, resaltó precisamente ese recorrido y el potencial que todavía tiene por desarrollar. El entrenador también se refirió al estado físico del jugador y explicó que esperan contar con él una vez que complete su recuperación.

“Le damos la bienvenida a Kluiverth y esperamos que continúe desarrollando su potencial aquí. Su experiencia a tan corta edad es impresionante y será un gran aporte para el grupo durante el resto del año. Queremos verlo competir cuando se ponga a punto en lo físico pronto”, sostuvo el estratega.

Para Aguilar, el desafío en Minnesota representa además una posibilidad para volver a competir de manera progresiva y recuperar protagonismo después de un periodo marcado por las dificultades físicas. La MLS NEXT Pro aparece como el escenario en el que podrá retomar ritmo y demostrar sus condiciones, con la posibilidad de ser observado por el comando técnico del primer equipo.

La trayectoria de Kluiverth Aguilar

El futbolista peruano llega a Estados Unidos después de cuatro temporadas en el Lommel SK de Bélgica. Entre 2022 y 2026, Aguilar disputó 62 partidos oficiales con el cuadro europeo, registrando un gol y tres asistencias en más de 4.800 minutos de competencia.

Su llegada al fútbol europeo se produjo luego de su paso por Alianza Lima, club en el que dio sus primeros pasos como profesional. Entre 2019 y 2021, el lateral disputó 35 encuentros con la camiseta blanquiazul antes de que su pase fuera adquirido por el City Football Group.

La operación convirtió a Aguilar en uno de los jóvenes peruanos que dieron el salto al fútbol europeo a temprana edad. Posteriormente, continuó su desarrollo en Bélgica, donde acumuló experiencia y minutos en el fútbol profesional.

Ahora, con 22 años, el defensor afronta un nuevo desafío lejos de Europa. Minnesota representa una oportunidad para relanzar su carrera y buscar un lugar dentro de la estructura del club estadounidense. Su primera misión será recuperar plenamente su condición física y volver a sumar minutos, mientras mantiene abierta la posibilidad de llegar al plantel principal del Minnesota United FC.

El rendimiento que pueda mostrar con el Minnesota United FC 2 será clave en ese proceso. Si logra recuperar su mejor versión y convencer al comando técnico, Aguilar podría convertirse en una alternativa para dar el siguiente paso hacia la MLS y continuar su carrera en el fútbol estadounidense.

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