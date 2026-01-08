Luis Advíncula, tras cinco temporadas en Boca Juniors, acordó su salida del club xeneize en busca de nuevos retos deportivos en su carrera. Pese a no ser titular indiscutible en el último tiempo, deja una huella imborrable en uno de los clubes más populares del mundo y ha generado diversas reacciones y emotivas despedidas por parte de sus compañeros.
Uno de los más resaltantes es la del campeón del mundo con Argentina, Leandro Paredes, quien a través de su cuenta oficial de Instagram le deseó el mayor de los éxitos en lo que se viene para el también integrante de la selección peruana.
“Luis, te deseo lo mejor para que lo viene, loco”, escribió el referente de la albiceleste, y este texto lo acompañó con una foto junto a Advíncula en un entrenamiento.
Ambos compartieron equipo durante la última temporada, cuando Paredes decidió volver al fútbol de su país, luego de su paso por la Roma de Italia.
El destacado mediocampista no fue el único que de despidió en redes sociales del futbolista peruano, pues también lo hicieron los aún jugadores xeneizes Jorge Figal, Brian Aguirre, Agustín Martegani y Exequiel Zeballos.
Advíncula, quien remarcó que regresa a Perú por un tema familiar muy complicado, pone fin a 13 años de carrera en el fútbol internacional, tras debutar profesionalmente en Juan Aurich y defender la camiseta de Sporting Cristal en cuatro temporadas.
‘El Rayo’ jugó en clubes como Hoffenheim de Alemania, Vitoria Setubal de Portugal, Ponte Preta de Brasil, Bursaspor de Turquía, Newell’s Old Boys de Argentina, Rayo Vallecano de España, Tigres y Lobos BUAP de México.
A falta de anuncio oficial, Advíncula jugará en 2026 con camiseta de Alianza Lima, club que se encuentra en Uruguay como parte de su preparación para la presente temporada. El ex Boca Juniors llegaría a Montevideo en los próximos días.
