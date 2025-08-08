Cuando estaba a la expectativa para definir su futuro, Kluiverth Aguilar sufrió una desafortunada lesión entrenando con la reserva del Manchester City y le espera una larga recuperación. El exfutbolista de Alianza Lima se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y deberá estar alejado de las canchas por al menos nueve meses.
Noticia en desarrollo...
