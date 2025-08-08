Kluiverth Aguilar. (Foto: Getty Images)
Kluiverth Aguilar. (Foto: Getty Images)

Cuando estaba a la expectativa para definir su futuro, Kluiverth Aguilar sufrió una desafortunada lesión entrenando con la reserva del Manchester City y le espera una larga recuperación. El exfutbolista de Alianza Lima se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y deberá estar alejado de las canchas por al menos nueve meses.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS