La Selección Peruana consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo nacional volvió a reencontrarse con el triunfo y tuvo como uno de sus protagonistas a Gianluca Lapadula, quien celebró el resultado y también pudo hacerse presente en el marcador. Sin embargo, su salida del campo encendió algunas alarmas.

Tras el compromiso, el delantero fue consultado por su estado físico, teniendo en cuenta que se le vio tendido sobre el césped antes de abandonar el terreno de juego. La preocupación también pasa por los próximos compromisos de Universitario, que se encuentra en una etapa importante de la temporada.

Al respecto, Lapadula intentó transmitir tranquilidad y explicó brevemente qué sintió durante el encuentro. El atacante señaló que la molestia no fue demasiado fuerte, aunque dejó en claro que todavía deberá someterse a una evaluación para conocer con mayor precisión lo sucedido.

“No, sentí algo no muy fuerte, liviano y salí. Ahora vamos a ver lo que pasó”, manifestó el delantero, sin brindar mayores detalles sobre la situación física que lo obligó a dejar el campo de juego.

Más allá de ese episodio, el atacante también expresó su felicidad por conseguir una nueva victoria con la camiseta de la Selección Peruana. Para el futbolista, representar al país siempre tiene un significado especial y conseguir un resultado positivo era importante para el grupo, que busca recuperar confianza en esta nueva etapa.

“Sí, claro, lo más importante es la victoria. La selección lo necesitaba y estoy muy contento por eso. Ha sido lindo ganar con la selección. Siempre es hermoso. Y claro, también anotar es algo muy importante para mí”, señaló Lapadula tras el encuentro ante Bolivia.

Asimismo, el delantero se refirió al cariño que recibió por parte de los hinchas peruanos durante el compromiso. Cuando su nombre fue mencionado en el estadio, los aficionados respondieron con una ovación, un gesto que el atacante valoró y agradeció por el respaldo que viene recibiendo desde su llegada al país.

“Sí, siempre me trató súper bien Perú. Me recibió cada vez con mucho cariño y yo también le tengo un gran cariño a todo el Perú”, expresó el futbolista, quien volvió a destacar el vínculo que mantiene con los seguidores de la ‘Bicolor’.

Finalmente, Lapadula hizo un balance del rendimiento colectivo y reconoció que, pese al resultado favorable, el equipo todavía tiene aspectos por mejorar. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a los hinchas, resaltando la importancia de su acompañamiento en los próximos desafíos de la selección.

“Yo creo que hicimos un muy buen partido y siempre hay que mejorar. Que sigan apoyándonos porque la verdad son importantes y marcan la diferencia”, sentenció el delantero, que ahora deberá conocer el alcance de la molestia que sintió ante Bolivia.

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