Pedro Gallese, considerado por muchos como el mejor portero peruano de la historia, tras largas cinco temporadas con camiseta del Orlando City de la Major League Soccer (MLS), acabó su historia en el club morado y ahora defenderá la portería del Deportivo Cali de Colombia.
Pese a su no renovación en Estados Unidos, el ‘Pulpo’ dejó una huella imborrable en la institución que en las últimas horas compartió un video con sus mejores atajadas.
“Recuerdos que durarán por siempre. Le deseamos a Pedro Gallese la mejor de las suertes en Deportivo Cali”, se lee en la publicación en X.
El mundialista con Perú, a sus 35 años, tendrá su tercera experiencia internacional a nivel de clubes, pues ya defendió también los colores del Veracruz de México.
Gallese fue el portero titular de la blanquirroja durante los últimos procesos Eliminatorios, así como en el Mundial de Rusia 2018 y el repechaje a Qatar 2022.
Si bien se especuló sobre su posible regreso a Alianza Lima, o su incorporación a Universitario de Deportes, tras la salida del uruguayo Sebastián Britos, finalmente decidió continuar su carrera en el extranjero.
Según medios locales de Colombia, sería uno de los mejores pagados de la Liga, y existe una importante expectativa por lo que pueda aportar en un club que no logra éxitos deportivos en el últimos tiempo.
“Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores ¡Bienvenido a tu nueva casa!”, escribió el club caleño para confirmar su incorporación.
