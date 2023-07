En los últimos días se anunció la contratación de Paolo Guerrero a LDU de Quito, sin duda, uno de los clubes más importantes de Ecuador y que se encuentra disputando la Copa Sudamericana. Este es un paso importante para el ‘Depredador’, que en su momento confesó que quería continuar su carrera un tiempo más en el extranjero. Si bien las expectativas son altas, la emoción por jugar en un nuevo torneo y asumir más retos son aún más grandes para el delantero nacional.

En diálogo con DSports Radio, el capitán de la Selección Peruana habló sobre la decisión de viajar a Ecuador y qué significa para él esta elección. “Estoy muy feliz de llegar al club, es un gran desafío”, precisó y aseguró que “es un grande de Ecuador. Estoy muy contento de la decisión que tomé, tenía varias opciones, pero me decidí por ir allá”.

LDU de Quito culminó la primera ronda de la LigaPro en tercer lugar, con un total de 26 puntos (siete victorias, cinco empates y tres derrotas), además jugó la ronda de grupos de la Copa Sudamericana, quedando en primer lugar del Grupo A. Esto le dio el pase directo a los octavos de final, que se juegan la primera semana de agosto, al igual que la segunda ronda del torneo ecuatoriano.

Agradecimiento a Racing

Pese a los resultados que tuvo con Racing Club, Paolo Guerrero no sumó los minutos que esperaba con el club, por lo que decidió dar un paso al costado. Si bien no fue lo que hubiera querido, aceptó que debía irse. “Me hubiera gustado quedarme un rato más y conseguir más cosas, pero creo que lo dejamos donde tenía que ser”, dijo.

Asimismo, precisó que, desde que llegó a un acuerdo con el elenco argentino, su misión fue “ayudar al equipo y dejarlo bien posicionado en la Copa Libertadores”, por ello, admitió que, pese al corto tiempo, se siente “muy feliz de haber sido parte del club de Avellaneda”.

Finalmente, dio a conocer que durante los meses que compartió con sus compañeros de la ‘Academia’ se volvió seguidor del club. “Soy un fiel hincha de Racing y voy a hacerles el aguante para que ganen todo. Me gustaría que la Copa la gane Racing. Fui parte del camino que hizo en ese torneo, así que haré arenga para que lo sea”, finalizó.





