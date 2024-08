El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, habló sobre el futuro de algunos integrantes de la Bicolor, como Renato Tapia y Gianluca Lapadula. El primero, por ejemplo, no renovó su contrato con el Celta de Vigo de España y no se conoce dónde continuará su carrera; mientras que el delantero de origen italiano no tuvo una buena temporada en la Serie A con el Cagliari y parece que no seguirá en el equipo, pese a que aún tiene vínculo vigente hasta por dos años más, hasta junio de 2026. Ambos tendrán que definir en los próximos días su destino.

Sobre Renato Tapia, Jorge Fossati reveló que el futbolista ya tenía todo arreglado con un club, pero que no ha vuelto a tener más información al respecto. “Hemos hablado con Renato Tapia y estaba a punto de volver a entrenar con un equipo. Al parecer la transferencia ya estaba, pero eso fue hace unos días”, comentó el estratega uruguayo en una entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

Mientras que acerca de Gianluca Lapadula indicó que el delantero se encuentra realizando prácticas y poniéndose a punto para la nueva temporada, pero que no puede confirmar que se quedará en su actual equipo. “No está definido que Gianluca Lapadula siga en el Cagliari. Viene entrenando y participando de los partidos, pero no es seguro”, indicó.

Sobre el reinicio de las Eliminatorias

Jorge Fossati mostró su confianza en que la Selección Peruana podrá llegar en las mejores condiciones para la fecha doble de Eliminatorias en septiembre (estamos en el último lugar con apenas dos puntos). “Sí, llegar bien al partido ante Colombia es nuestra labor del día a día. Es una de las mejores selecciones de América, pero la vamos a enfrentar con mejor la mejor voluntad para conseguir el resultado”. dijo el técnico de la Bicolor.

Además, señaló que la Blanquirroja estará lista para luchar por un cupo al próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. “Estamos bien, listos para volver a pelear en las Clasificatorias. Estoy seguro que podemos dar pelea”, añadió.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

La Selección Peruana volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputará el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú) y se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión se podrá ver en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora de Perú) y se desarrollará en el mítico Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. También se podrá mirarlo por América TV y Movistar Deportes. Asimismo, recuerda que toda la información de este encuentro estará disponible en Depor.com.





