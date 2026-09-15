Pedro Aquino conoce bien el camino de la selección peruana. Ha sido parte de distintas etapas de la ‘Bicolor’ y, cuando estuvo en condiciones, ocupó un lugar importante en el mediocampo por su capacidad para recuperar la pelota, darle equilibrio al equipo y competir en partidos de máxima exigencia. Hoy, sin embargo, su objetivo más inmediato está lejos de una convocatoria: primero necesita volver a sentirse futbolista. Y para eso todavía quedan varios meses de recuperación.

Pedro Aquino permanecerá un mes más en Rosario. El volante peruano, operado el pasado 4 de septiembre de la rodilla derecha, continuará en Argentina durante esta primera etapa de su rehabilitación, considerada la más complicada del proceso y que requiere la supervisión directa del doctor Fernando Bacci, quien estuvo a cargo de la intervención.

La artroscopia de rodilla derecha con fines diagnóstico-terapéuticos se realizó en el Sanatorio Centro de Rosario y, de acuerdo con la constancia médica, fue exitosa. Ahora el futbolista deberá concentrarse en la rehabilitación y en la evolución de la zona intervenida.

Pedro Aquino volvería al campo de juego en seis meses. (Foto: Pedro Aquino)

Durante este mes, Aquino permanecerá en Rosario para trabajar bajo la mirada de Bacci. La idea es avanzar paso a paso en esta primera fase antes de trasladarse a Lima, donde continuará con el proceso de recuperación.

El doctor Bacci busca dejar la rodilla del futbolista en condiciones que le permitan volver a utilizarla en la alta competencia durante un periodo prolongado. Por eso, esta primera etapa será determinante para conocer cómo responde Aquino al tratamiento y establecer los siguientes pasos de su rehabilitación. El tiempo estimado de recuperación es de entre cuatro y seis meses, según el documento médico que tuvo acceso Depor.

Pedro Aquino post operación en Rosario. (Foto: Pedro Aquino)

La recuperación llega, además, en un momento particular para el mediocampista. Aquino es actualmente jugador libre luego de desvincularse de Santos Laguna de México. Por ahora, su prioridad está lejos de una nueva firma: primero deberá completar el proceso que le permita regresar a las canchas en las mejores condiciones posibles.

Después de este mes en Rosario llegará Lima y una nueva fase de su recuperación. El objetivo será seguir avanzando hasta que pueda volver a competir al máximo nivel, sin apresurar los tiempos de una rodilla que acaba de pasar por una intervención quirúrgica.

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