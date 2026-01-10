El inicio de una nueva temporada siempre trae consigo expectativas, evaluaciones y primeras señales que empiezan a marcar el rumbo del año. En Colombia, la pretemporada ya comenzó a rodar y algunos equipos empiezan a mostrar sus primeras cartas de cara a la competencia oficial. Dentro de ese contexto, uno de los nombres que generaba mayor atención era el de Pedro Gallese, quien afrontaba su primer desafío con una camiseta distinta tras cambiar de país. El arquero peruano se encontraba ante su estreno oficial con Deportivo Cali, en un escenario pensado para ajustar detalles, ganar ritmo y empezar a consolidar confianzas bajo los tres palos.

El debut de Pedro Gallese se dio en el empate sin goles entre Deportivo Cali y Once Caldas, en un partido amistoso disputado en el Estadio Deportivo Cali como parte de la preparación de ambos clubes. El guardameta nacional fue titular y se mantuvo en el campo durante todo el compromiso, logrando cerrar su primer encuentro con la valla invicta.

Más allá del marcador, el arquero peruano dejó buenas sensaciones en su estreno, mostrando seguridad en las salidas y firmeza cuando fue exigido. Durante el desarrollo del partido, Gallese respondió de buena manera ante remates de media distancia y centros peligrosos, destacando una intervención clave que evitó la caída de su arco en el segundo tiempo.

El encuentro tuvo pasajes de dominio repartido y fue típico de pretemporada, con ambos entrenadores moviendo piezas y probando variantes. Deportivo Cali buscó mayor protagonismo con el balón, mientras que Once Caldas apostó por transiciones rápidas que, en algunos momentos, pusieron a prueba la concentración del portero verdiblanco.

Para el arquero de la selección peruana, este primer partido sirvió como una prueba importante para comenzar a adaptarse a sus nuevos compañeros y al estilo de juego del equipo. Gallese mostró comunicación constante con su línea defensiva y dejó en claro que apunta a consolidarse rápidamente como una de las piezas clave del plantel.

Tras este amistoso, Deportivo Cali continuará con sus trabajos de preparación de cara al inicio de la Liga BetPlay 2026. El comando técnico seguirá evaluando el rendimiento del plantel, afinando detalles físicos y tácticos antes del estreno oficial en el torneo local.

Pedro Gallese debutó con Deportivo Cali ante Once Caldas | Foto: Dep. Cali

¿Cuándo debutará Pedro Gallese en la Liga Colombiana?

El debut liguero del conjunto verdiblanco está programado para el próximo fin de semana, cuando visite a Jaguares por la primera jornada del campeonato colombiano. Será el primer reto oficial del año y una nueva oportunidad para que Gallese siga sumando minutos y confianza.

Posteriormente, Deportivo Cali tendrá su primer partido como local en la segunda fecha del torneo, cuando reciba a Independiente Medellín. Para el arquero peruano, la pretemporada representa el inicio de una etapa importante en su carrera, con el objetivo de consolidarse en el fútbol colombiano y mantener la regularidad que lo caracteriza bajo los tres palos.

TE PUEDE INTERESAR