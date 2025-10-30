Tal como se había anunciado hace unos días, Orlando City, tras haber quedado eliminado de los play-offs de la MLS a manos de Chicago Fire, iba a empezar con una amplia restructuración en su plantel pensando en la próxima temporada. En medio de dichos cambios, el futuro de Pedro Gallese había quedado en el limbo, pues su vínculo contractual finaliza en diciembre de este año.

Así pues, si bien hubo diálogos entre ambas partes, aunque estaban muy lejos de llegar a un acuerdo desde lo económico. En ese sentido, por más que las tratativas se dilataron, todo hacía indicar que no llegarían a buen puerto y el también portero de la Selección Peruana tendría que buscarse nuevo club.

De esta manera, dicho presentimiento se confirmó este jueves: según detalló César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, los ‘Leones’ tomaron la determinación de no renovarle el contrato a Gallese. Con esto, el guardameta será agente libre y podrá negociar con cualquier equipo.

Esta noticia se complementa con lo que se supo ayer a través del periodista Luis Carlos Pineda: el Inter Miami de Lionel Messi sería uno de los clubes interesados en fichar a Gallese. Si bien todavía no hay un diálogo directo, esto podría acelerarse en las próximas horas al conocerse que ya no continuará en Orlando City.

Pedro Gallese llegó a Orlando City en el 2020. (Foto: Getty Images)

¿Volver al Perú está dentro de los planes de Gallese? Por ahora no, debido a la inestabilidad política que existe en el país. El ‘Pulpo’ quiere seguir en el extranjero y la MLS le ofrece las condiciones para que continúe su carrera en buen nivel, manteniendo la exigencia que tanto necesita para seguir siendo un indiscutible en la Selección Peruana.

En cuanto a sus números a lo largo de la temporada 2025, Pedro Gallese disputó un total de 40 partidos, divididos entre MLS (33), US Open Cup (1) y Leagues Cup (6), además de encajar 63 goles y mantener su arco en cero en nueve oportunidades. Asimismo, una atajada suya a Luis Suárez está nominada a la mejor salvada de la campaña regular en el campeonato estadounidense.

Un detalle a tomar en cuenta es que no solo desde la MLS han preguntado por su situación. Depor pudo conocer que el mercado brasileño está muy interesado en contratarlo, pues consideran que tiene la edad y la experiencia necesaria como para rendir en dicho país desde el primer día. De momento no se ha revelado el club que podría negociar con él, pero seguramente esto se irá ampliando con el correr de las semanas.

Se esperan novedades en el futuro de Gallese. Recordemos que llegó al Orlando City en el 2020 tras su paso por Alianza Lima, donde en cinco años se erigió como uno de los mejores del equipo y uno de los porteros más destacados de la MLS. En cuanto a títulos, ganó la US Open Cup en el 2022, además de marcharse con un registro de 201 partidos disputados, en donde encajó 261 goles y dejó su arco invicto en 57 oportunidades.

Pedro Gallese levantó un título como portero del Orlando City. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR