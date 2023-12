Este jueves 28 de diciembre del 2023 quedará marcado en los calendarios como un día de luto para la música nacional, pues el cantautor Pedro Suárez Vértiz dejó de existir a los 54 años debido a un paro cardiaco, según los reportes policiales tras el suceso que ha conmocionado a sus millones de fanáticos alrededor del Perú. Pero ‘PSV’ no solo estuvo ligado al rock-pop de nuestro país, sino también, cada vez que pudo, se mostró como un hincha incondicional de la Selección Peruana, gracias a su amor por el fútbol y los deportes. Esto quedó en evidencia en una conmovedora anécdota que lo vincula con Paolo Guerrero.

Como se recuerda, a finales del 2017, mientras la ‘Blanquirroja’ estaba enfocada en el repechaje ante Nueva Zelanda para rubricar su clasificación al Mundial Rusia 2018, la FIFA confirmó que el ‘Depredador’ había dado positivo en un control de antidopaje por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina –tras el duelo frente a Argentina en La Bombonera–, una sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en ese mismo año. A raíz de esto, se tejió toda una historia que derivó en una dura sanción para el delantero nacional, más allá de que finalmente terminó disputando dicha justa mundialista gracias a una medida cautelar expedida por el Tribunal Federal de Suiza.

Por aquellos días, Pedro Suárez Vértiz utilizó sus redes sociales para postear su tema ‘Rara Soledad’, incluido en su álbum ‘Talk Show’ publicado en el 2007. En dicha publicación le dejó un mensaje a Paolo Guerrero, destacando su entrega por la Selección Peruana y la alegría que le dio a él y a su familia durante la clasificación a la Copa del Mundo. Sin

“Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo, no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos dé tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. No hay héroe sin sufrimiento. Te amamos Paolo del Perú”, escribió ‘Pedrito’.

Esto es lo que narra ‘Rara Soledad’, un tema muy sensible del recordado músico: “¿Qué será? Ya ni sé yo los motivos / No te canses mi amigo / Yo lo sé sobrellevar / Hoy nunca lloverá solo en mi corazón / Siento que esta mañana / Mi vida es una canción / Es así La gente siempre se engaña / Siempre ríen, pero no habla /De esa rara soledad...”.

¿De qué murió Pedro Suárez Vértiz?

Según el parte de la Policía Nacional del Perú, la causa del fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz habría sido un paro cardíaco. El hecho ocurrió a las 6:55 a.m. de este jueves 28 de diciembre y, tras ello, se comunicaron con la comisaría de Miraflores para certificar la muerte del cantante. Los efectivos señalaron que su muerte habría sido de causas naturales y fue certificado por un médico privado que atendía al cantante en su lucha contra la atrofia muscular.

¿Qué enfermedad padecía Pedro Suárez Vértiz?

Desde hace 12 años, Pedro Suárez Vértiz estaba alejado de los escenarios al tener una atrofia muscular, enfermedad que le impedía hablar, cantar y realizar otras actividades con normalidad. A través de familiares, se sabía que el cantante utilizaba un teclado para poder comunicarse. Según el Medical Subject Headings, este padecimiento es una “enfermedad de la neurona motora que se caracteriza por debilidad progresiva de los músculos inervados por los nervios craneales del tronco cerebral inferior. Las manifestaciones clínicas incluyen disartria, disfagia, debilidad facial, debilidad lingual y fasciculaciones de los músculos de la lengua y faciales”.





