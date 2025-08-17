Con el cupo de extranjeros cubiertos, Pumas UNAM de México tuvo que ‘sacrificar’ a uno de ellos para inscribir al costarricente Keylor Navas, su fichaje estelar en este mercado de pases procedente de Newell’s Old Boys de Argentina. El apuntado fue el argentino Ignacio Pussetto, quien se marchó con polémica de tierras mexicanas con destino a Estudiantes de La Plata. Sin embargo, los ‘felinos’ no han cerrado sus contrataciones y van en busca de un ‘9′ del exterior, por lo que tendrían que liberar otro cupo. Y ahí el elegido podría ser Piero Quispe.

El peruano, quien llegó a México en enero del 2024 a cambio de 2 millones de euros, aterrizó con mucha ilusión a la Ciudad Universitaria y mostró chispazos de su buen fútbol, más no pudo asentarse como titular. En ese sentido, para el DT Efraín Juárez no sería difícil desprenderse de Quispe, dado que está bien cubierto en el mediocampo y tiene alternativas para suplirlo.

Anoche, por la fecha 5 del Torneo Apertura, Pumas igualó 1-1 en su visita a Toluca y el peruano recién vio acción a los 73 minutos, intentando romper el empate que finalmente no se movió. Si bien no han sido muchas, se puede decir que el exUniversitario ha tenido oportunidades para cambiar sus registros con los ‘felinos’: lleva cinco goles y cuatro asistencias en 70 partidos.

Piero Quispe junto a Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori, presentados a principios del 2024. (Foto: Pumas)

En las últimas semanas, desde Argentina y Colombia mostraron interés por Piero Quispe, pero el peruano rechazó las propuestas pues su prioridad es mantenerse en Pumas o, en su defecto, seguir en otro equipo de la liga mexicana. Por ello las negociaciones no prosperaron, mas allá del deseo de un sector de la directiva del club azteca de transferir al jugador.

Sin embargo, según el periodista León Lecanda de ESPN, un giro radical podría cambiar el futuro del peruano en Ciudad Universitaria: Pumas está interesado en el delantero chileno Víctor Dávila, actualmente en América, que a su vez necesita un volante ofensivo. Ahí entra a tallar Piero Quispe, quien podría entrar en la negociación y llegar a modo de trueque a las ‘Águilas’.

El tema, más allá de gustos futbolísticos, es netamente económico: América pagó hace menos de un año -setiembre del 2024- cerca de 8 millones de dólares por Dávila al CSKA Moscú de Rusia, así que buscará recuperar gran parte de la inversión. Si llega Quispe, podría aceptarlo siempre y cuando también haya un monto económico de por medio.

Cabe precisar que la última fecha para poder registrar a un jugador en cualquier club mexicano será el próximo 12 de septiembre, casi a la mitad del torneo (hasta la jornada 8) luego de la para por fecha FIFA. En caso esta negociación no prospere, Pumas tiene un plan B: fichar al ‘9′ mexicano Juan José Macías, de último paso por Pachuca.

El chileno Víctor Dávila, del América, es el '9' que quiere Pumas. (Foto: AFP)

TE PUEDE INTERESAR