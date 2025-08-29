Piero Quispe tiene las horas contadas en Pumas y el afán del cuadro mexicano por incorporar un nuevo jugador extranjero, lo llevó a cambiar de destino. El volante peruano dejará México para mudarse a Australia porque formará parte de Sidney FC, en condición de préstamo. De esta manera, pondrá fin a su paso por la escuadra universitaria que le brindó su primera experiencia internacional.

En medio de los rumores, el destino de Piero Quispe es noticia de cada día y su continuidad en Pumas no es un hecho. Se habló de varios destinos, pero todo cabe indicar que finalmente su futuro estará en Australia. Eso sí, partirá a uno de los equipos más populares del país.

Sidney FC buscó al peruano para afrontar el inicio de la temporada 2025/2026. En lo que respecta a la 2024/2025 se ubicó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 37 puntos, quedando lejos de la primera casilla que ocupó Auckland con 53 unidades.

Una de las razones de la popularidad son los fichajes de renombre en la institución. En 2012 contaron con Alessandro del Piero, quien llegó proveniente de Juventus, convirtiéndolo en el futbolista mejor pagado de la Liga de Australia, brindando también visibilidad al campeonato.

Actualmente, uno de los nombres más importantes es Douglas Costa, futbolista brasileño que jugó en equipo como Bayern Múnich y Juventus. Además, fue parte de la Selección de Brasil por un extenso periodo.

Douglas Costa juega en Sidney FC. (Foto: Agencias)

Cabe resaltar que la salida de Piero Quispe de Pumas no se rige netamente por razones futbolísticas. Desde el club, buscan fichar a un delantero central para poder tener mayores recursos en temas ofensivos. Sin embargo, ya cuentan con el límite de posibilidades, situación que hizo tomar una decisión a Efraín Juárez, DT del equipo.

Piero Quispe. ()Foto: Getty Images)

La Liga MX permite que los clubes puedan tener hasta un máximo de nueve futbolistas no formados en México dentro de su plantel. Los ‘Felinos’ ya coparon dicho límite y no pueden concretar ningún fichaje a menos que lo solucionen pronto, por lo que esta situación apura aún más las conversaciones para que se finiquite la salida del exjugador de la ‘U’.

El mensaje de un compañero

En conferencia de prensa de Pumas, el tema de Piero Quispe no pasó desapercibido. La posible salida de volante genera ciertos comentarios desde la interna. Adalberto Carrasquilla (también extranjero), compañero de equipo, mostró su postura y le dejó un mensaje para su futuro.

“No sabemos que va a pasar con él. No dudamos de su capacidad como jugador y como persona. Si le toca irse le pido que siga creciendo y madurando como futbolista. Él está contento en el club. Siempre hablo con él para aconsejarlo”, contó.

TE PUEDE INTERESAR