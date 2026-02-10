A pesar de las deficiencias formativas del fútbol peruano y el escaso nivel competitivo de las divisiones menores por el poco roce internacional que tienen, nuestro balompié se ha encargado de exportar a algunos jugadores en los últimos años y estos, con la ilusión en sus maletas, parten al extranjero para materializar sus sueños. Este es el caso de Rafael Guzmán, quien dentro de poco se unirá al Juvenil A del Real Betis, con un contrato hasta mediados del 2028.

Después de haber tenido una pasantía a inicios del 2024, ‘Rafa’ convenció a los scouts del conjunto bético y esperaron el momento justo, con 18 años y la mayoría de edad cumplida, para iniciar las negociaciones con Universitario de Deportes. Pese a que hubo un inconveniente con su transfer, todo se resolvió a tiempo y no hubo mayores complicaciones para que se concrete su venta, con un 30% para los cremas ante un posible venta.

En una reciente entrevista con el programa Hablemos de MAX, Guzmán habló sobre todo lo que ha vivido en los últimos días y como asume el que hasta ahora será el reto más importante de su carrera. Pese a su juventud, evidenció tener las cosas claras.

“Ir allá es un gran desafío y tengo que aprovecharlo al máximo posible. Todo es muy competitivo y la preparación que tuve, sobre todo en lo psicológico, me ayudó mucho para rendir mejor en la cancha”, afirmó el zaguero, quien en los próximos días definirá lo de su visado para tomar su vuelo hacia Andalucía, Sevilla.

Rafael Guzmán firmó su primer contrato profesional en el 2024. (Foto: Universitario)

Sobre su paso formativo por Universitario, Rafael Guzmán sostuvo que por el contexto del club y la cantidad de jugadores en su puesto, iba a tener pocas chances de jugar a lo largo de la temporada. En ese sentido, su entorno tomó la mejor decisión para él y su carrera profesional.

“Era complicado sumar los minutos que yo quería en la defensa de la ‘U’, por eso se evaluó qué era lo mejor para mí. Esta oportunidad llega en el momento justo para seguir creciendo y prepararme mejor”, agregó.

El joven defensor sabe que estar en España no será nada fácil, pues la exigencia será mayor ante compañeros que han tenido una mejor preparación. Sin embargo, está listo para asumir esa dificulta. No solo, también es consciente que si las cosas salen bien, será parte del recambio en la Selección Peruana.

“Si en algún momento me toca liderar el recambio [de la selección peruana], estoy preparadísimo. Quiero dejar el nombre del Perú en alto y ojalá, cuando vuelva, poder cumplir ese sueño pendiente con Universitario [jugar en el club y salir campeón]”, apuntó.

En cuanto a su recorrido en Universitario, recordemos que ‘Rafa’ fue captado por el área de scouting del club y producto de su crecimiento futbolístico y sus indudables condiciones como defensor, en agosto del 2024 le hicieron su primer contrato profesional. Además, hizo un consistente recorrido en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de la Selección Peruana.

“Nadie se espera debutar a los 16 años, pero es en base de todo mi esfuerzo. Siento que muy independientemente de que haya sido a tan temprana edad, yo creo que todo el esfuerzo que he puesto ha valido la pena”, dijo Guzmán tras jugar contra Junior en la pretemporada del año pasado. Hoy su presente es otro y este salto a Europa supondrá un reto mayor para su carrera.

El Juvenil A del Real Betis juega la División de Honor, donde marcha como líder absoluto junto al Granada, ambos con 45 puntos. Además, enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey Sub-19 y al Inter de Milán en los octavos de final de la UEFA Youth League. ¡A pelear por un puesto, ‘Rafa’!

Rafael Guzmán jugó en todas las categorías juveniles de la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

