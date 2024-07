Luego de salir del Celta de Vigo, una de las principales prioridades de Renato Tapia es encontrar lo más pronto posible un club para volver a las actividades futbolísticas. Se sabe que el peruano cuenta con propuestas de equipos de ligas internacionales tras terminar su contrato con los Célticos y quedar libre; más de uno busca reforzar su medio campo, y las cualidades de Tapia son de su interés. En ese contexto, Depor pudo conocer que el mediocampista recibió por segunda vez una oferta de un club de Arabia Saudita. Es importante aclarar que, previamente, su entorno rechazó la primera propuesta económica para el futbolista.

En los últimos años, el nivel de ‘Cabeza’ fue cada vez mejor, por lo que, tras conocerse su evidente salida del club de LaLiga de España, otros clubes de diferentes torneos preguntaron por la posibilidad de contar con el mediocampista de la Selección Peruana. Sin embargo, en aquel tiempo, su futuro era incierto, y la tentación de seguir en los Célticos era una de sus prioridades para Renato; no obstante, el desenlace es el que sabemos.

Tras poner fin a su etapa en el Celta de Vigo, el jugador entró en una incertidumbre sobre su futuro futbolístico. Asimismo, esta situación se vio en pausa tras no jugar la Copa América 2024 con la Selección Peruana (tras no llegar a un acuerdo con la FFP sobre una póliza que lo protegiera en caso de lesión) y quedarse en Lima, para seguir decidiendo cuál sería su próximo club. Depor pudo conocer que, tras esto, por segunda vez, el entorno del mediocampista recibió una oferta de un equipo de la liga de Arabia Saudita.

Si bien es cierto que esta liga no es la más destacada en el fútbol internacional, en los últimos años, las autoridades han puesto el objetivo de potenciarla. Es por eso que los clubes, que cuentan con una economía superior a la de España, Italia, Francia e Inglaterra, han buscado fichar a cracks en su etapa final. Renato, de 29 años, que apunta a lo económico en su nuevo contrato, no vería con malos ojos esta opción si ese es su objetivo. Además, podría compartir equipo con, o jugar contra, un crack mundial.

Por otro lado, Depor también pudo conocer que la principal opción estaría en el fútbol español. El nombre de Renato Tapia también apareció en el radar de clubes como el Porto de Portugal y el Ipswich Town, elenco recién ascendido a la Premier League para la próxima campaña. Justamente, el fútbol inglés es un mercado atractivo para el volante nacional, no solo por el roce, la exposición y la competitividad, sino también en materia económica. La ventana europea recién empezó y el ‘Cabezón’ tiene hasta el 31 de agosto, último día de fichajes, para tomar la mejor decisión para su carrera.





¿Cuál es el CV de Renato Tapia?

Renato Tapia inició su carrera profesional en el Football Club Twente de los Países Bajos, con el que debutó de forma oficial a los 19 años en la Eredivisie. Durante su tiempo en Twente, mostró un rápido desarrollo y adaptación al fútbol europeo, destacándose no solo por su capacidad defensiva, sino también por su contribución ofensiva. En la campaña 2014/15, llegó a anotar cinco goles en la liga neerlandesa, lo que subrayó su versatilidad y talento en el medio campo.

Posteriormente, Tapia fue transferido al Feyenoord de Róterdam en enero de 2016, donde continuó su evolución como futbolista. Durante sus cinco temporadas en el club, demostró ser un jugador clave en el esquema del equipo. A pesar de una cesión al Willem II durante la temporada 2018/19, Tapia regresó al Feyenoord con más experiencia y madurez. En su tiempo con el Feyenoord, logró ganar cinco títulos, incluyendo la prestigiosa Eredivisie en la temporada 2016/17. Además, contribuyó a las victorias en la Copa de los Países Bajos y la Supercopa de los Países Bajos, consolidándose como un pilar en el medio campo del equipo.

Finalmente, a mediados de 2020, se confirmó su fichaje por el Celta de Vigo de La Liga española. En los Celtistas, Tapia rápidamente se ganó un lugar como titular indiscutible, destacando por su capacidad para recuperar balones y su visión de juego. Su rendimiento en la liga española no pasó desapercibido, siendo reconocido como uno de los mediocampistas defensivos más sólidos de la competición. A lo largo de su estancia en el Celta, Renato se convirtió en un jugador fundamental para el equipo, aportando no solo en el aspecto defensivo sino también en la transición hacia el ataque.

Renato Tapia en el Celta de Vigo. Foto: Instagram oficial de Renato Tapia.





La emotiva despedida de Renato Tapia tras dejar el Celta de Vigo

El ‘Cabezón’, en una publicación de Instagram, compartió un video recopilatorio de su paso por el conjunto de Vigo, acompañado de un extenso mensaje. En el cual expresó con tristeza y agradecimiento que es momento de partir del cuadro que le ayudó a hacer realidad su anhelo de competir en la liga española, superando tanto los buenos como los malos momentos.

“Con el corazón en la mano, con mucha pena pero a la vez con mucha gratitud, llegó la hora de despedirme del club que me abrió las puertas para poder cumplir uno de mis sueños, jugar en LaLiga. Me llevo los mejores recuerdos de todas las temporadas, en situaciones adversas y positivas”, comenzó diciendo Renato.

Luego, Tapia expresó que su tiempo con los Celestes le brindó un invaluable aprendizaje, destacando la importancia de su etapa en el Celta. También extendió sus buenos deseos a todos los miembros de la institución: “Fueron años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento tanto en lo deportivo como en lo personal. Desearle lo mejor a mis compañeros, fisios, utileros, comando técnico, cocineros, personal de limpieza, jardineros, gente cercana al club. Me los llevo en el corazón”.

El centrocampista expresó su pesar por no poder despedirse de la hinchada, a quienes agradeció por todo el afecto recibido y manifestó su orgullo por haberlos representado tanto dentro como fuera del campo. Finalmente, Renato hizo una promesa de lealtad a los Celtistas: “Sin más, me voy esperando que recuerden más al Renato como persona que como futbolista, porque siempre he pensado que es lo ms importante. Gracias a todos, siempre Celta”.

Renato Tapia se sincera: su emotiva despedida tras dejar el Celta. (Video: Instagram/Renato Tapia)





