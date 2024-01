¡No levantan cabeza! El Celta de Vigo enfrenta un momento complicado en LaLiga de España. Durante el partido en el que Renato Tapia fue titular, el equipo gallego sufrió una derrota en su propio estadio por 1-0 frente al Girona, que actualmente lidera la clasificación. Este resultado deja a los ‘Celestes’ en una situación delicada, ya que se encuentra cerca de la zona de descenso en la tabla de posiciones. Tras el pitido final, Rafael Benítez, confirmó que no tiene intención de renunciar a su cargo a pesar de los resultados adversos: “Yo he venido aquí para un proyecto de 3 años.”

El Girona sigue acumulando victorias en La Liga, lo que confirma su sólido desempeño en el torneo, mientras que el Celta atraviesa una etapa difícil y, tras este resultado, toca la puerta a la zona de descenso. El único gol lo hizo Portu justo antes del descanso, respaldado por una destacada actuación del portero Gazzaniga, permitió al equipo dirigido por Michel llevarse los tres puntos en su visita a Galicia.





Con Renato Tapia en el campo hasta el minuto 78, el equipo no logró mejorar su desempeño, lo que generó una mayor presión por parte de los hinchas al ver al equipo caer en la tabla de posiciones. En búsqueda de detener el ataque de los ‘Tozudos’, el DT español tomó la decisión de cambiar el sistema de juego y adoptar una formación con cinco defensores frente al líder del torneo español.

A pesar de implementar esta nueva estrategia, los resultados no fueron los esperados y el equipo sufrió su tercera derrota consecutiva. Como consecuencia, los hinchas ‘Célticos’ no tardaron en manifestar su descontento mediante cánticos en contra del entrenador, expresando claramente su deseo de que se marchara con frases como “¡Benítez, vete ya!”.

Tras perder y los reclamos de los hinchas, ‘Rafa’ respondió ante las críticas por los resultados negativos: “Yo he venido aquí para un proyecto de tres años. Soy un profesional que lo que quiere es que el proyecto salga bien”, sostuvo. “No me preocupa mucho el entorno. Nosotros conocemos cómo están los jugadores, tomamos decisiones en función de eso. A veces te sale y a veces no. Eso es lo que tengo que hacer, centrarme en sacarle rendimiento a los jugadores que tengo”, agregó.

Los cambios fueron respondidos con gritos contra Rafa Benítez. pic.twitter.com/9x1X3Sgtlg — Grada de Río (@gradaderio) January 28, 2024





Tapia respalda a ‘Rafa’ Benítez

Aunque Tapia está mostrando una mejoría en su desempeño, su equipo está atravesando dificultades. Después de la derrota, el peruano tuvo que ser sustituido por Miguel Rodríguez, debido a problemas musculares. A pesar de esta situación, el volante confirmó su respaldo al técnico Rafa Benítez. “Siempre estamos con él, ninguno saldrá a decir lo contrario”, comentó al respecto.

Posteriormente, tras las quejas expresadas por los hinchas en las tribunas y sus llamados para que el entrenador renuncie, Tapia hizo la siguiente declaración. “Entendemos la molestia del público. Los primeros en darnos cuenta somos nosotros. A veces no alcanza, pero siempre queremos dar la cara y poner el pecho. Es lo que hay, y no podemos hacer nada más”, agregó.

“Nos vimos superados ante un rival que obviamente está haciendo las cosas muy bien. Tuvimos chances claras en el primer tiempo para empatar, para ponernos por delante también, pero este tipo de rivales no perdonan. Las que tienes las tienes que marcar porque sino te cuesta y te obligan a correr detrás del balón”, declaró. El Celta ha logrado solo tres victorias en los 22 partidos disputados hasta ahora en LaLiga 2024. Actualmente, el equipo se encuentra en la posición 16 de la tabla de clasificación, con un total de 17 puntos.

Renato Tapia salió a los 78 minutos luego de una molestia muscular. (Foto: Agencias).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO