Al-Wasl, equipo de Renato Tapia, consiguió una importante victoria por 2-1 en su visita a Khorfakkan, por la tercera jornada de la League Cup de Emiratos Árabes Unidos. El conjunto amarillo tuvo que remontar el marcador y terminó celebrando su tercera victoria consecutiva en el torneo. El peruano permaneció en el banco de suplentes durante todo el compromiso y observó desde fuera del campo una nueva victoria de Al-Wasl. El equipo del mediocampista peruano atraviesa un buen momento en el Medio Oriente.

Con este resultado, Al-Wasl alcanzó las nueve unidades en la clasificación de la League Cup y se mantiene con puntaje perfecto. El presente de Tapia en Emiratos Árabes revive continuamente la discusión sobre su ausencia en la Selección Peruana. Aunque en la actual temporada 2026/27 alterna minutos —suma 5 apariciones entre copa y liga y arrancó de titular en el triunfo por 4-0 ante Kalba—, su rol no es de indiscutible.

De hecho, esto reabre el debate en el entorno de la Bicolor, donde no juega desde el 9 de septiembre de 2025 tras el cierre de Eliminatorias ante Paraguay. Pese a llevar más de un año al margen de las convocatorias bajo el mando de Mano Menezes, voces de referentes dentro y fuera del vestuario sostienen que el mediocampo nacional aún necesita el jerárquico aporte del volante.

Con 31 años, el ‘Cabezón’ podría estar afrontando su último proceso de Eliminatorias con la Selección Peruana, pero todo dependerá del actual comando técnico, encabezado por Mano Menezes, y también de que el volante siga en ritmo de competencia y con minutos para poder debatir su lugar en el equipo de todos. De hecho, afronta su segunda temporada en Al Wasl luego de un largo periplo en Europa.

Además de la League Cup, torneo de Emiratos Árabes Unidos, Al Wasl disputa la Fase de Liga de la Champions League de Asia, el torneo de clubes más importante del continente asiático. De hecho, en medio de los rivales el equipo de Renato Tapia se alista para enfrentar al Al Nassr de Arabia Saudita, elenco de Cristiano Ronaldo, el próximo 26 de octubre en suelo saudí.

Con la recuperación de Wilder Cartagena y el interesante aporte de una novedad en la convocatoria como Oslimg Mora, parece que el ‘Cabezón’ ha perdido terreno y tiene más competencia para una posible vuelta a la Selección Peruana. Sin embargo, todo dependerá de la decisión de Mano Menezes y ver si lo considera para la próxima fecha FIFA de noviembre o culmina otra temporada para el volante sin convocatorias con el equipo de todos.

Renato Tapia se quedó en la banca de suplentes en la última victoria del Al Wasl en Emiratos Árabes Unidos. (Foto: Al Wasl)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

La respuesta está en la siguiente ventana de selecciones. La fecha FIFA de noviembre de 2026 se desarrollará entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre, por lo que en ese periodo la Bicolor volverá a disputar partidos internacionales, posiblemente en ciudades de altura. Esta será, además, la última ventana FIFA del año.

Por ahora, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja en la definición de los amistosos que afrontará el combinado nacional. La intención es que Perú dispute una serie de partidos ante un rival sudamericano, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el seleccionado que estará al frente del equipo dirigido por Mano Menezes.

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