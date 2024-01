Pasaron dos años y medio para que Puebla pueda volver a tener a Santiago Ormeño entre sus filas. El delantero de la Selección Peruana fue anunciado como nuevo fichaje por la institución azteca, con el que refuerzan así su esquema de ataque, de cara al Clausura 2024 de la Liga MX. Eso sí, para la presentación del jugador se tuvo en cuenta una peculiar manera de darlo a conocer: con estampitas religiosas.

Por medio de la cuenta de Twitter del club, se compartió tres imágenes del atacante con la camiseta de Puebla, pero esta vez a modo de mosaicos, cual iglesia. Junto a estas imágenes se lee también el siguiente rezo: “Santormeño, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que me proteges tanto como nuestro delantero”.

Dicha petición culmina con las siguientes frases: “Haz que me bendiga el Santormeño. Padre, El Hijo y el Espíritu de la delantera. ¡Bienvenidos sean todos al Ormeñismo!”. Recordar que Santiago vistió los colores del club azteca en las temporadas 2018-19, 219-20 y 2020-21, donde llegó a jugar un total de 44 compromisos y sumar 18 anotaciones.

Un detalle a considerar es que el jugador permanecerá todo el 2024 en Puebla, ya que su contrato es de préstamo solo por este año. Al culminar, deberá retornar a Chivas, club dueño de su carta pase y con el que, de convencer, se negociaría una estancia más larga. No obstante, no hay que olvidar que fue con Puebla donde el jugador alcanzó su mayor potencial, incluso, le permitió ser llamado a la Selección Peruana.

Santiago Ormeño es nuevo jugador en Puebla. (Foto: Twitter/X)

El jugador, con raíces tanto mexicanas como peruanas, estuvo en actividad durante 2023 con los Bravos, aunque no le favoreció la suerte. Su tiempo en el club estuvo marcado por una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante algunas semanas: un esguince medial en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Durante su período de cesión, Ormeño participó en ocho encuentros (siete en la Liga MX Apertura y uno en la Leagues Cup), logrando anotar un solo gol. En total, acumuló 172 minutos de juego. Ahora, en su nueva etapa con el equipo de Puebla, el delantero aspira a alcanzar su máximo rendimiento y aportar en la generación de goles.

¿En cuánto esta valorizado Santiago Ormeño?

De acuerdo con las evaluaciones de Transfermarkt, se estima que el valor de ‘Santi’ en el mercado de fichajes asciende a 700 mil euros. En la temporada 2021, mientras defendía los colores de ‘La Franja’, el delantero centro logró su valor más alto en el mercado futbolístico. En ese período, la cotización de Ormeño alcanzó hasta 4 millones de euros, pero a partir del 2022, experimentó un descenso progresivo en esa cifra.





