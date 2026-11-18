Montevideo Wanderers tomó la decisión de rescindir el contrato de Santiago Ormeño, poniendo punto final de manera anticipada a su aventura en el fútbol uruguayo. El atacante nacional, que había llegado a mediados de año como agente libre con vínculo hasta diciembre, no logró consolidarse en el esquema titular y se despidió de la institución antes del cierre de la temporada.

Durante su breve paso por el ‘Bohemio’, el delantero de 32 años apenas tuvo participación en nueve compromisos oficiales, acumulando un total de 261 minutos entre el torneo local y la Copa AUF Uruguay. A pesar de sus escasas oportunidades como pieza de recambio, logró convertir una anotación de cabeza ante Cerrito en el certamen copero, gol con el que rompió una prolongada sequía de más de dos años sin celebrar en partidos oficiales.

El arribo de Ormeño a territorio charrúa en julio de este año se había gestado como una gran oportunidad de revancha tras superar una complicada lesión en el fútbol asiático. Antes de recalar en Montevideo, el delantero defendió la camiseta del Qingdao Hainiu de la Superliga de China durante el 2025, etapa en la que apenas pudo disputar un par de encuentros sin lograr anotar.

Si se repasa su trayectoria profesional, el momento cumbre de su carrera a nivel de clubes se produjo en el fútbol mexicano vistiendo los colores de Puebla. Bajo la dirección técnica de Juan Reynoso y posteriormente de Nicolás Larcamón, el atacante brilló con luz propia entre 2020 y 2021, temporada en la que registró 17 goles en 36 partidos de la Liga MX.

Santiago Ormeño solo pudo marcar un gol con la camiseta de Montevideo Wanderers (Foto: IG de Santiago Ormeño)

Ese notable rendimiento goleador le permitió dar el salto a clubes de mayor jerarquía y convocatoria en México, pasando por las filas del Club León —donde conquistó la Leagues Cup 2021—, las Chivas de Guadalajara y el FC Juárez. Sin embargo, en ninguno de estos equipos logró replicar la contundencia mostrada en la ‘Franja’, sumando préstamos y etapas de irregularidad hasta su posterior regreso a Puebla en 2024.

Además, el fútbol peruano también figura en el historial del futbolista nacido en Ciudad de México y nieto del recordado guardameta Walter Ormeño. En el segundo semestre de 2019 tuvo una fugaz experiencia en la Liga 1 defendiendo al entonces Real Garcilaso (hoy Cusco FC), institución con la que disputó tres encuentros oficiales y anotó un tanto frente a Melgar antes de retornar a tierras aztecas.

Por otro lado, su gran presente en la Liga MX le abrió las puertas de la Selección Peruana, con la que debutó oficialmente en la Copa América 2021 disputada en Brasil. Con la camiseta de la Bicolor disputó un total de 13 compromisos internacionales entre el certamen continental, amistosos y las Eliminatorias rumbo a los mundiales de 2022 y 2026, sin embargo no pudo anotar.

Ahora, tras concretarse su desvinculación de Montevideo Wanderers, Santiago Ormeño vuelve a quedar en condición de jugador libre en el mercado de pases. Con 49 goles oficiales registrados a lo largo de su carrera en clubes, el experimentado ‘9’ deberá evaluar nuevas propuestas para definir el próximo destino donde buscará recuperar continuidad y reencontrarse con su mejor versión frente al arco.

Santiago Ormeño se dio a conocer futbolísticamente en Chivas de la Liga MX. (Foto: AP)

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