La llegada de Renato Tapia al fútbol español ha puesto en el tapete las oportunidades que han tenido los jugadores peruanos de militar en Europa. No obstante, no todos tuvieron la chance de dar ese salto, ya sea porque no se tuvo lo oferta o porque fueron otros quienes decidieron truncar esa posibilidad.

Ese fue el caso de Roberto Palacios, quien confesó que pudo llegar España o Grecia, para finales de la década de los 90′, cuando militaba en Tecos de México. Según cuenta el propio ‘Chorri', fueron los dueños quienes optaron por conservarlo en el equipo.

“Tuve la oportunidad de poder jugar en España y en Grecia, lamentablemente los dueños de los Tecos, donde jugaba, no quisieron venderme, porque estaban contentos conmigo aunque al mismo tiempo me truncaron esa posibilidad”, dijo a Movistar Deportes.

Pero, ¿cuál fue esa oferta que recibió el volante peruano? “La oferta vino de Deportivo La Coruña, cuando llegó Sebastián Abreu, se iba a hacer el trueque de él por mi persona, pero lastimosamente se truncó todo y me tuve que quedar en México dos temporadas más”, confesó.

Roberto Palacios es uno de los ídolos más queridos en Sporting Cristal, donde debutó en 1991, para luego permanecer en el club hasta mediados de esa década, cuando llegó la oferta de Puebla de México. En dicho país tuvo la oportunidad de vestir las camisetas de Tecos, Monarcas Morelia y Atlas.

El popular ‘Chorri’ también portó la ‘blanquirroja’ desde 1993 hasta el 2012, sumando total de 128 partidos jugados con la Selección Peruana, por lo que es el jugador con más presencia, incluso, con un récord de 15 goles entre el 2006 y 2007 en competiciones FIFA (Copa América, Eliminatorias Sudamericanas y Copa de Oro)

