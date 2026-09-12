Tiago Cantoro no para en Italia: volvió a marcar y ya suma dos goles en dos partidos con Vigor Lamezia

Tiago Cantoro volvió a hacerse presente en el marcador en el fútbol italiano. El delantero argentino nacionalizado peruano fue titular y anotó uno de los goles del empate 2-2 entre Vigor Lamezia y Nuova Igea Virtus, por una nueva jornada de la Serie D.
El atacante atraviesa un buen momento desde su llegada al campeonato italiano. Con este tanto, Cantoro suma dos goles en sus dos primeros partidos en la Serie D, un inicio que le permite comenzar a ganar protagonismo con el conjunto de Lamezia.
Frente a Nuova Igea Virtus, el delantero volvió a aparecer desde el arranque y respondió con gol. Su presencia en el once titular también refleja la confianza que viene recibiendo en esta nueva etapa de su carrera.
Depor pudo conocer que Cantoro seguirá entrenando este domingo junto a sus compañeros. En Vigor Lamezia no hay tiempo para el descanso y el equipo continuará con sus trabajos pensando en los próximos compromisos de la temporada.
Para el atacante de 25 años, esta experiencia representa una nueva oportunidad para consolidarse en el fútbol europeo. Después de sus primeros dos encuentros, los números son alentadores: dos partidos y dos goles.
Cantoro espera mantener esta racha en las siguientes fechas y continuar sumando minutos con Vigor Lamezia. El inicio en Italia, al menos en el plano individual, ha sido positivo para el delantero nacionalizado peruano.
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