Yoshimar Yotun se emocionó cuando un hincha de la Selección Peruana le alcanzó una bandera bicolor para que la firme. El lateral no dudó en acercarse a la tribuna y estampar su firma en un gesto que fue destacado por la cuenta oficial de Twitter de la Major League Soccer.

El volante de la Selección Peruana fue elegido para formar parte del equipo de las Estrellas de la MLS 2018, el cual sostendrá un amistoso ante la Juventus, este miércoles, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Ricardo Gareca: ¿viene a Lima a renovar su contrato con la Selección Peruana?



El jugador de la bicolor se animó a dar su pronóstico para el duelo ante Juventus: “La verdad será un partido bastante bueno para todos los All Stars. Es una experiencia linda e inolvidable. Yo creo que ganamos 1-0”, dijo a la MLS.

"Es un orgullo pertenecer al equipo 'All Star de la MLS', no es fácil estar aquí. Fui elegido por el profesor 'Tata' Martino y eso me llena de felicidad y de seguir haciendo las cosas bien", declaró luego en ESPN.

El partido de las estrellas se jugará a las 18:30 horas de Perú y será transmitido por la canal televisiva de ESPN.

La publicación de la cuenta oficial de la MLS. (Foto: Orlando City/Video: @MLS) La publicación de la cuenta oficial de la MLS.

