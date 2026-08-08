Se sigue moviendo el mercado de fichajes y esta vez el protagonista es Universitario de Deportes, que confirmó oficialmente la transferencia de Jesús Castillo al Espérance de Túnez. El mediocampista peruano deja el fútbol peruano para afrontar su segunda experiencia en el extranjero, luego de su paso por el Gil Vicente de la Primeira Liga de Portugal.

La salida del volante también representa una operación importante para las arcas del conjunto crema. Universitario logró concretar la transferencia luego de las negociaciones con el histórico club tunecino.

De acuerdo con los detalles conocidos sobre el acuerdo, el Espérance adquirió el 80 % de los derechos económicos de Castillo. Universitario, por su parte, mantendrá el 20 % restante pensando en una futura operación.

La transferencia se habría cerrado por una cifra cercana a los 750 mil dólares por el porcentaje vendido. De esta manera, la ‘U’ consigue un ingreso importante y mantiene una participación sobre el futuro del futbolista.

Castillo llegó a Universitario luego de su paso por el fútbol portugués, donde defendió la camiseta del Gil Vicente. En el cuadro crema consiguió consolidarse como una alternativa importante para el mediocampo.

Jesús Castillo Molina. (Foto: Getty Images)

Durante su etapa en Universitario, el volante fue parte del plantel que conquistó el título nacional de 2025. Ahora tendrá la posibilidad de continuar su carrera en uno de los clubes más importantes de Túnez.

El Espérance Sportive de Túnez es uno de los clubes más laureados de África y el máximo ganador del fútbol tunecino. A nivel internacional, cuenta con cuatro títulos de la CAF Champions League, conquistados en 1994, 2011, 2018 y 2019. Además, ha ganado numerosos campeonatos nacionales y copas en Túnez, consolidándose como uno de los equipos más importantes del continente africano.

Esperance de Túnez en el Mundial de Clubes 2025. (Foto: Getty Images)

El Espérance representa además un nuevo reto internacional para Castillo, quien buscará ganarse un lugar en un equipo acostumbrado a competir por títulos. Su llegada también le permitirá regresar al fútbol extranjero después de su experiencia en Portugal.

Con esta operación, Universitario no solo concreta la salida de uno de sus futbolistas, sino que también conserva una participación pensando en el futuro. Si Castillo vuelve a ser transferido, el club crema podría beneficiarse nuevamente de la operación.

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