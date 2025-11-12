El año 2025 de Wilder Cartagena se vio opacado por una rotura del tendón de aquiles que lo marginó desde el mes de febrero en Orlando City. Producto de ello, se perdió casi todo el ciclo de la Major League Soccer (MLS). Desde la institución, mostraron su total apoyo para una pronta recuperación y ello también se evidenció con la renovación de su contrato. El volante peruano se quedará por todo el 2026, con opción de extender el vínculo hasta el 2027. El jugador también expresó su gratitud por la situación.

“Orlando City SC y el mediocampista Wilder Cartagena han acordado un nuevo contrato de un año hasta la temporada 2026, con una opción del Club para 2027”, comunicó la institución violeta en sus redes sociales. Además, destacó su entrega con el equipo, en lo que respecta a su participación antes de la lesión.

Además, agregaron: “Desde que inició su carrera profesional en 2012, Cartagena ha acumulado 11 goles y nueve asistencias en 323 partidos. A nivel internacional, ha disputado 40 encuentros con la Selección Peruana, participando en las Eliminatorias Sudamericanas, la Copa América y la Copa Mundial de la FIFA 2018”.

Cartagena llegó a la institución en el mes de agosto de 2022, procedente de Kalba FC de Emiratos Árabes Unidos. En primera instancia, el cuadro estadounidense lo tuvo a préstamo; sin embargo, sus buenas actuaciones determinaron su fichaje definitivo para el mes de enero en 2024.

Wilder Cartagena - Orlando City. (Foto: Orlando City)

Wilder jugó 80 partidos con la institución y fue titular en 70 de ellos, siendo titular en el mediocampo en los partidos de la MLS. Además, cuenta con tres goles y tres asistencias en el equipo. Desde el comando técnico, le han transmitido su confianza y esperan la recuperación.

El ex Alianza Lima no fue esquivo a esta noticia y también aprovechó el momento para pronunciarse a través de redes sociales. Con la foto de uno de los títulos obtenido, agradeció la confianza depositada y el cariño demostrado por los hinchas, a pesar de su prolongada ausencia.

“Hola fans, ¿cómo están? Primero quiero agradecer por el cariño que me tienen. Saben que he tenido un año muy duro y complicado por la lesión, pero estoy contento por continuar en una hermosa ciudad y un gran club”, dijo Cartagena.

Por último, agregó que espera recuperarse lo más pronto posible para volver a la actividad: “Estoy seguro de que la próxima temporada será mucho mejor, pues voy a trabajar más duro, para así retornar el cariño que me tienen. Nos vemos la próxima temporada. ¡Vamos Orlando!”.

