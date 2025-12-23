Universitario de Deportes perdió la final nacional de la Liga Femenina ante su clásico rival, Alianza Lima, y apostará por la renovación de su plantel para tentar en la siguiente temporada recuperar el título que le es esquivo desde el 2023. Una de las jugadoras que dejará el equipo es Catalina Usme, mediocampista colombiana de 35 años.

Así lo anunció la institución crema a través de sus canales oficiales. Además, agradeció a la experimentada futbolista por su profesionalismo y entrega dentro del campo. Fue titular y una pieza clave durante la temporada, aportando también con goles importantes.

“Gracias por tu garra ‘Cata’. Agradecemos a Catalina Usme por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas. ¡Éxitos en tus futuros retos!”, se lee en la publicación.

Catalina Usme anotó en la segunda final ante Alianza Lima.

A su salida, se suma la de su hermano, Carlos André Usme, quien no seguirá al mando del equipo. El entrenador colombiano no continuará, tras caer en la final nacional.

“Agradecemos al profesor Andrés Usme y a su comando técnico por su profesionalismo al mando de nuestras Leonas y la clasificación a la Copa Libertadores 2026″, dice en la publicación.

El entrenador colombiano dejó el cargo conel subcampeonato nacional.

Usme defendió los colores de clubes como América de Cali, Santa Fe, Pachuca y, más recientemente, Galatasaray. En el equipo turco tuvo la oportunidad de medirse en el máximo torneo de clubes europeos, un desafío que consideró cumplido antes de decidir iniciar una nueva aventura en Sudamérica.

Una leyenda en Colombia

En el plano internacional, la trayectoria de Usme es difícil de igualar. Con la Selección Colombia ha disputado cuatro ediciones de la Copa América Femenina, alcanzando el subcampeonato en 2010, 2014, 2022 y 2025, además de consagrarse como máxima goleadora del certamen en 2018. En Copas del Mundo, representó a su país en 2011, 2015 y 2023, y también llevó la camiseta ‘cafetera’ en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

