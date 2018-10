El sueño de todos es meterse dentro de esos primeros siete lugares de la tabla. Luego de una temporada llena de goles, curiosidades y reclamos, la Segunda División va llegando a su final y, en esta fecha 29 del torneo, ya todo se irá definiendo. César Vallejo es el único que tiene asegurados un lugar en las semifinales.

El líder, dirigido por 'Chemo' del Solar, llegará más tranquilo al Municipal de Pacasmayo para enfrentar al colero del campeonato y ya descendido a Copa Perú, Willy Serrato. Este partido no define nada, pero los 'Poetas' querrán llegar de la mejor manera a los Play Offs.

En el Campeones del 36 de Sullana se dará el partido más trascendental de la fecha, cuando choquen Alianza Atlético y Juan Aurich. Aunque los dos estén en zona de Play Offs, los chiclayanos tienen solo un punto más que su rival y con una victoria de cualquiera de los dos, podrán sacarle ventaja a Hualgayoc.

Copa Perú 2018: así se jugarán los duelos de ida de los repechajes



Los cajamarquinos le pisan los talones a Atlético Grau, que, por el momento, es el último ubicado de los que entrarán a la segunda fase del torneo. ¿Lo positivo para ambos? Se enfrentarán con equipos que ya no luchan por un cupo dentro de los clasificados.

Hualgayoc, octavo con 41 puntos, jugará contra el débil Alfredo Salinas. Por otro lado, Atlético Grau, séptimo con 42 puntos, viajará a Chancay en busca de un triunfo frente a Deportivo Coopsol, con quien empató 2-2 en la primera rueda.

Carlos Mannucci, Unión Huaral y Cienciano tienen ventaja con respecto a los demás, pero lo más alto que puedan terminar en la tabla les beneficiará: jugarán frente a los menos 'rankeados'. Los 'carlistas' chocan, de locales, con Sport Victoria, el 'pelícano' con Sport Loreto en Pucallpa y el 'papá' con Los Caimanes.

Así está la tabla de cara a la fecha 29 de Segunda División. (ADFP-SD) Así está la tabla de cara a la fecha 29 de Segunda División. (ADFP-SD)

Así se jugará la fecha 29 de la Segunda División:



​Domingo 21 de setiembre:



Deportivo Coopsol vs. Atlético Grau

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros (Chancay)

Hora: 3:30pm



Alianza Atlético vs. Juan Aurich

Estadio: Campeones del 36 (Sullana)

Hora: 3:30pm



Alfredo Salinas vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio: Municipal de Espinar (Cusco)

Hora: 3:30pm



Sport Loreto vs. Unión Huaral

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)

Hora: 3:30pm



Carlos Mannucci vs. Sport Victoria

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30pm

​

Los Caimanes vs. Cienciano

Estadio: Municipal de la Juventud (Chongoyape)

Hora: 3:30pm



Willy Serrato vs. César Vallejo

Estadio: Municipal de Pacasmayo (La Libertad)

Hora: 3:30pm