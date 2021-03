Hernán Barcos fue uno de los fichajes más sonados de Alianza Lima para este 2021. A sus 36 años, el delantero argentino con amplia experiencia en nueve diferentes ligas del mundo y con 200 goles en el registro, llegó a tienda íntima para ser el hombre de gol del elenco de Carlos Bustos.

Sin embargo, su poca o casi nula actividad la temporada pasada, sembró dudas en el hincha blanquiazul acerca de su estado físico. El ‘Pirata’ despejó todas las dudas durante la conferencia de prensa ofrecida por la institución victoriana este jueves.

“Es normal que tengan dudas. Yo estoy bien físicamente. Casi todo el tiempo estuve entrenando, poco tiempo estuve parado. Obviamente me falta ritmo de partidos y entrenamientos grupales. Una vez que me una al grupo voy a llegar al 100% a los partidos. Gracias a Dios no he tenido lesiones anteriormente y eso ayuda mucho”, explicó Hernán Barcos.

Con respecto a la consulta de para cuántos minutos estaría para jugar, su respuesta fue muy clara. “¿Cuántos minutos tiene un partido de fútbol? 90 o un poco más, ¿entonces? Yo soy jugador de fútbol profesional. Si estoy para jugar 60 minutos, me retiro mañana. Nadie te contrata para jugar menos”, afirmó.

Por otro lado, el refuerzo de Alianza Lima también se refirió a los hechos de indisciplina que puedan ocurrir durante la temporada, tal como sucedió la temporada pasada en La Victoria.

“Uno como parte del grupo tiene que hablar y hacerse cargo, si dejamos todo al entrenador es un lío porque no puede estar pendiente siempre. Nosotros como compañeros tenemos que estar unidos y si hay alguno que está descarrilado hay que sentarlo y si no quiere, que tome su camino. No puedes ser un jugador de media máquina, yo lo agarro al jugador y le digo que acaso no sabe la oportunidad que tiene y más en Alianza Lima. Hay momentos y momentos”, finalizó.









