Luego del antiguo CNI, que disputó Primera División hasta el año 2011, apareció Estudiantil CNI, un club formado a fines de la década del 90 por un grupo de profesores del Colegio Nacional de Iquitos. Con el fin de que la selva vuelva a tener fútbol profesional, dicho equipo compitió en la Copa Perú y el año pasado logró el ascenso a la Liga 3, para finalmente este 2025 ascender a Liga 2 tras ganar los play-offs en tanda de penales ante Deportivo ANBA de Juliaca.
El ‘Vendaval de la Selva’ quedó a un paso de llegar a Liga 1. Si se hace fuerte en el mítico Estadio Max Austín de Iquitos, y suma buenos resultados fuera de casa, puede firmar el ansiado ascenso y devolver a toda la selva fútbol de Primera División luego de 16 años. Por lo pronto, el cuadro ‘charapa’ anunció a Martín Dall’orso como nuevo gerente deportivo. Fue jugador en Sporting Cristal, César Vallejo y Unión Comercio, así como gerente deportivo en Santos FC, Llacuabamba y el mismo Comercio. Reemplaza en el cargo a Abel Lobatón.
Su primera decisión fue anunciar la llegada del experimentado entrenador nacional Jesús Oropesa en lugar de Gustavo Roverano, quien fue el DT que logró el ascenso a Liga 2. El nuevo entrenador de CNI tiene una amplia experiencia en tornes de ascenso: ascendió a Liga 2 con Atlético Minero, fue campeón de Liga 2 con Atlético Grau y ascendió a Liga 1, y subió también a Primera División con Unión Comercio, además de tener experiencia dirigiendo en Liga 1, manteniendo la categoría con el ‘Poderoso del Alto Mayo’.
Con la llegada del nuevo gerente deportivo y del nuevo entrenador, el ‘Vendaval de la Selva’ anunció sus primeras contrataciones y ficharon dos nombres de peso que fueron campeones de Liga 1: Alfredo ‘Conan’ Rojas, campeón nacional en 2011 en aquel recordado plantel de Juan Aurich, y Nelinho Quina, también parte de ese plantel del ‘Ciclón’ y además alzó el título con Sporting Cristal (2005) y Universitario (2009).
Ambos aportarán la cuota de experiencia en busca del soñado ascenso, y a ellos se suman el portero Eder Hermoza, ‘jotita’ mundialista con la Selección Peruana Sub-17, quien llega de ADT de Tarma; el también portero Denzel Caña, de último paso por Cienciano del Cusco, el defensa Matías Villalta, una de las figuras de ADA Jaén, y el defensa Ronald Vega, procedente de Los Chankas.
Además, sumaron al loretano Bruce Torres, lateral derecho de 21 años, y al volante Pool Ynuma, natural de Yurimaguas y quien viene de destacar en Copa Perú con UGELAA FC y Defensor Balsapuerto. Se espera que en los próximos días Estudiantil CNI empiece a anunciar sus jales del exterior y comenzar a completar su plantel con miras a su estreno en la Liga 2 2026.
Los 18 equipos que disputarán la Liga 2 2026
- Academia Cantolao
- ADA de Jaén
- Bentín Tacna Heroica
- Carlos A. Mannucci
- Comerciantes FC
- Deportivo Llacuabamba
- FC San Marcos
- Pirata FC
- Santos FC Nazca
- Unión Comercio
- Universidad César Vallejo
- Universidad San Martín
- Alianza Universidad (Descendido de Liga 1)
- Ayacucho FC (Descendido de Liga 1)
- Deportivo Binacional (Descalificado de la Liga 1)
- Sport Huancayo II (Campeón de la Liga 3)
- Unión Minas (Campeón de la Copa Perú)
- Estudiantil CNI (Ganador de playoffs de ascenso)
TE PUEDE INTERESAR
- Un nuevo peruano en el extranjero: descendió a Liga 2 y ahora jugará Copa Libertadores 2026
- Javier Rabanal trae a uno de sus favoritos a Universitario: fue su goleador en Países Bajos
- Campeón con Sporting Cristal sigue soñando con el ascenso: se define DT en Liga 2
- Los clubes peruanos en la Copa Libertadores por YouTube: reforma clave para el 2026
- Uno de los héroes del título en 2023: Universitario anunció la renovación de Horacio Calcaterra
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal