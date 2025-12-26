Luego del antiguo CNI, que disputó Primera División hasta el año 2011, apareció Estudiantil CNI, un club formado a fines de la década del 90 por un grupo de profesores del Colegio Nacional de Iquitos. Con el fin de que la selva vuelva a tener fútbol profesional, dicho equipo compitió en la Copa Perú y el año pasado logró el ascenso a la Liga 3, para finalmente este 2025 ascender a Liga 2 tras ganar los play-offs en tanda de penales ante Deportivo ANBA de Juliaca.

El ‘Vendaval de la Selva’ quedó a un paso de llegar a Liga 1. Si se hace fuerte en el mítico Estadio Max Austín de Iquitos, y suma buenos resultados fuera de casa, puede firmar el ansiado ascenso y devolver a toda la selva fútbol de Primera División luego de 16 años. Por lo pronto, el cuadro ‘charapa’ anunció a Martín Dall’orso como nuevo gerente deportivo. Fue jugador en Sporting Cristal, César Vallejo y Unión Comercio, así como gerente deportivo en Santos FC, Llacuabamba y el mismo Comercio. Reemplaza en el cargo a Abel Lobatón.

Su primera decisión fue anunciar la llegada del experimentado entrenador nacional Jesús Oropesa en lugar de Gustavo Roverano, quien fue el DT que logró el ascenso a Liga 2. El nuevo entrenador de CNI tiene una amplia experiencia en tornes de ascenso: ascendió a Liga 2 con Atlético Minero, fue campeón de Liga 2 con Atlético Grau y ascendió a Liga 1, y subió también a Primera División con Unión Comercio, además de tener experiencia dirigiendo en Liga 1, manteniendo la categoría con el ‘Poderoso del Alto Mayo’.

Alfredo 'Conan' Rojas fue anunciado como nuevo futbolista de CNI. (Foto: Gol Tacna)

Con la llegada del nuevo gerente deportivo y del nuevo entrenador, el ‘Vendaval de la Selva’ anunció sus primeras contrataciones y ficharon dos nombres de peso que fueron campeones de Liga 1: Alfredo ‘Conan’ Rojas, campeón nacional en 2011 en aquel recordado plantel de Juan Aurich, y Nelinho Quina, también parte de ese plantel del ‘Ciclón’ y además alzó el título con Sporting Cristal (2005) y Universitario (2009).

Ambos aportarán la cuota de experiencia en busca del soñado ascenso, y a ellos se suman el portero Eder Hermoza, ‘jotita’ mundialista con la Selección Peruana Sub-17, quien llega de ADT de Tarma; el también portero Denzel Caña, de último paso por Cienciano del Cusco, el defensa Matías Villalta, una de las figuras de ADA Jaén, y el defensa Ronald Vega, procedente de Los Chankas.

Además, sumaron al loretano Bruce Torres, lateral derecho de 21 años, y al volante Pool Ynuma, natural de Yurimaguas y quien viene de destacar en Copa Perú con UGELAA FC y Defensor Balsapuerto. Se espera que en los próximos días Estudiantil CNI empiece a anunciar sus jales del exterior y comenzar a completar su plantel con miras a su estreno en la Liga 2 2026.

CNI anunció a Jesús Oropesa como nuevo DT en lugar de Gustavo Roverano. (Foto: Estudiantil CNI)

Los 18 equipos que disputarán la Liga 2 2026





Academia Cantolao ADA de Jaén Bentín Tacna Heroica Carlos A. Mannucci Comerciantes FC Deportivo Llacuabamba FC San Marcos Pirata FC Santos FC Nazca Unión Comercio Universidad César Vallejo Universidad San Martín Alianza Universidad (Descendido de Liga 1) Ayacucho FC (Descendido de Liga 1) Deportivo Binacional (Descalificado de la Liga 1) Sport Huancayo II (Campeón de la Liga 3) Unión Minas (Campeón de la Copa Perú) Estudiantil CNI (Ganador de playoffs de ascenso)

