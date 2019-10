Edwin Oviedo escribe carta desde la prisión y se compromete a ayudar económicamente a Juan Aurich

Luego de que los jugadores de Juan Aurich y el técnico, José Soto, grabaran un video para solicitar ayuda económica a Edwin Oviedo , el expresidente de la FPF escribió una carta, desde la prisión, para responderle al plantel del ‘Ciclón’.

Tal y como se aprecia en el escrito, Edwin Oviedo se comprometió a ayudar económicamente a Juan Aurich, club que tiene chances de ascender a Primera División. Aquí la carta que escribió.

“Cuando asumí la presidencia de la FPF, tuve que dejar el club Juan Aurich y vi con mucha tristeza cómo se fue cayendo hasta perder la categoría (2017)”.



“No podía asumir dos responsabilidades a la vez y no era ético, tuve que cumplir el nuevo desafío que había asumido con toda la responsabilidad que ameritaba nuestra Selección Nacional y gracias a Dios, con todo el equipo de la FPF se logró el sueño de todos los peruanos”.



“Es por eso el llamado del Aurich me genera una ilusión y me da la oportunidad de colaborar humildemente, a pesar de las circunstancias en la que me encuentro hoy”.



“Prof. José Soto, dígale a todo su equipo que me pondré nuevamente la camiseta del Aurich, en este momento decisivo y crucial para lograr el objetivo que soñamos todos los chiclayanos”.



“ Pediré a toda mi familia y Grupo Oviedo que se pongan también la camiseta del Aurich y apoyen en coordinación con el presidente del club las necesidades urgentes, como es el pago de jugadores, comando técnico y trabajadores para que no afecte el estado económico de los jugadores y el apoyo de la deuda a la agremiación para evitar la pérdida de puntos al club”.



Aquí el video que difundió Juan Aurich a través de sus redes sociales

