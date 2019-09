Roberto Mosquera sobre la Selección Peruana: "A Qatar no vamos a ir si seguimos así"

Poco esperanzador. La actuación de la Selección Peruana ante Ecuador no fue la esperada, con muchas falencias en el ataque, pero más importante, la inevitable dependencia del elenco nacional con Paolo Guerrero. Al respecto,Roberto Mosquera fue muy directo al dudar si la 'bicolor' podrá tener equipo para las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022.

"A Qatar no vamos a ir si seguimos así. En el fútbol peruano hay errores de dirigentes perniciosos", sostuvo Roberto Mosquera para RPP. Si bien rescató algunas actuaciones, consideró que falta mucho para que este grupo se afiance. "Me encantó lo de Costa y Gonzáles, pero no vi a un equipo engranado. Luchó, más que por conocer al rival, por conocerse ellos mismos", agregó.

Respecto a la ausencia de Paolo Guerrero en el campo, manifestó que se tiene que trabajar bajo un esquema que beneficie al nuevo '9' que asuma el puesto. "A Raúl Ruidiaz no le dieron tantas pelotas. Había un desencuentro y no es culpa del jugador, es porque para el resto del equipo no había el referente que tenemos con Guerrero", manifestó.

"Ecuador y Colombia, fuera de Brasil que es otra cosa, son los que nos resultan más difíciles. Nos terminan golpeando con una pared. Lo de Quito el año pasado es una excepción", explicó el técnico peruano para RPP.

La Selección Peruana tiene un partido más en Estados Unidos, esta vez ante Brasil, el campeón de la Copa América 2019. La 'bicolor' llegará esta tarde a Los Angeles para mañana continuar los entrenamientos, para el duelo que tendrá lugar en Los Angeles Memorial Sports Arena, este martes a las 9:30 p.m.

Más de Ricardo Gareca sobre Kevin Quevedo, a un día del Perú vs. Ecuador. (Video: José Luis Saldaña)

► Perú vs. Brasil: ¿Cómo, dónde y a qué hora ver el partido amistoso que se jugará en Los Ángeles?



► Pensando en el Perú vs. Brasil: ¿Christofer Gonzales es volante central o '10'?



► Ruidíaz no es el problema y aprendamos a vivir sin Paolo Guerrero; por Carmen Merino [OPINIÓN]



► Selección peruana | Santos rechazó millonaria oferta desde Emiratos Árabes por Christian Cueva | FOTO



► Perú vs. Ecuador | Ricardo Gareca sobre el 'pedido' de Paolo Guerrero: "Me llamó cuatro veces. A la cuarta accedí"