Perú vs. Corea del Sur juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el estadio Asiad de Busan, este viernes 16 de junio. El duelo amistoso internacional se disputará desde las 6:00 a.m. (hora peruana). La Selección Peruana inicia su gira asiática, con miras al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, que se disputarán desde el mes de setiembre. Juan Reynoso buscará comenzar a armar lo que podría ser el equipo titular. La transmisión estará a cargo de la señal de América TV, ATV y Movistar Deportes. No te pierdas todos los detalles y minuto a minuto en Depor.





Perú vs. Corea del Sur: probables alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Edson Flores, Christian Cueva, Bryan Reyna; Paolo Guerrero.

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Kim Tae-Hwan, Kim Ju-sung, Park Ji-Soo, Lee Ki-je; Lee Kang-in, Hwang In-beom, Son Jun-ho, Lee Jae-sung; Son Heung-Min, Hwang Ui-jo.