Este jueves 23 de mayo, Jorge Fossati anunció la lista oficial de los futbolistas nacionales que militan en el extranjero para los partidos amistosos de la Selección Peruana. Entre los convocados se encuentra Oliver Sonne, solicitado por Jorge Fossati. El DT de la ‘Bicolor’ señaló que el lateral del Silkeborg IF puede desempeñarse en más de una posición, por lo que lo incluyó en la lista de convocados para estos duelos previos a la Copa América 2024. Como se recuerda, el danés-peruano debutó ante Nicaragua, donde jugó como carrilero en la zona izquierda, dejando buenas impresiones al cuerpo técnico.

El entrenador ya tiene a sus jugadores que militan en el extranjero para los duelos amistosos, donde hay algunas sorpresas, como la ausencia de Miguel Trauco y Pedro Aquino. En cambio, se anunció la reincorporación de André Carrillo y, nuevamente, de Oliver Sonne, quien dejó buenas impresiones a Fossati y su comando técnico, luego de su debut en los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana.

Pese a ser convocado por Juan Reynoso para los partidos oficiales de clasificación al Mundial 2026, Sonne nunca llegó a vestir la camiseta de la Blanquirroja. Sin embargo, tras la llegada del DT uruguayo, las posibilidades para el danés nacionalizado peruano de lograr su objetivo se incrementaron, y finalmente sumó sus primeros minutos en amistosos contra selecciones de Centroamérica.

El jugador no llegó a completar un partido completo; sin embargo, lo que demostró en los entrenamientos y al momento de ingresar al campo fueron suficientes para que Sonne pueda estar nuevamente considerado en una lista. El estratega de la ‘Bicolor’ considera que el lateral de Silkeborg IF tiene mucho potencial para el equipo y puede ser utilizado en más de una posición en el campo.

“Creo que también lo he dicho en otras oportunidades, es importante tener polifuncionales y Oliver es un caso. Los minutos que estuvo Oliver en la cancha, me dejo una buena impresión. No lo dije por decir. Él puede ser considerado en más de una posición”, comentó el DT de Perú en la conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador charrúa señaló que la convocatoria actual no está completa y que se ampliará la próxima semana para incluir a los futbolistas de la Liga 1. Esto ocurrirá después de que finalice la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes tienen partidos pendientes en esa competición.





¿Qué impresión causó Jorge Fossati en Oliver Sonne?

Después de varios meses de espera, finalmente Oliver Sonne tuvo la oportunidad de debutar con la Selección en los recientes amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. El lateral comenzó a ganarse un lugar en la consideración de Fossati, quien recientemente lo incluyó en la lista para los próximos partidos amistosos, donde el jugador del Silkeborg IF buscará sumar nuevos minutos con la ‘Bicolor’.

Así pues, en una pasada entrevista con Pase Filtrado, el futbolista destacó las virtudes del uruguayo y todo lo que le viene aportando a la ‘Blanquirroja’ desde su llegada. Además, recalcó la importancia de las últimas dos victorias, pues el equipo llegaba muy golpeado por su mal arranque en las Eliminatorias 2026, donde actualmente se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones con tan solo dos puntos.

“Fossati ya demostró que tiene un gran conocimiento en el fútbol. Es muy inteligente y sus ideas están funcionando. Me gusta que estemos intentando algo nuevo. Lo hicimos muy bien en los últimos dos encuentros. Teníamos que ganar esos partidos. Teníamos mucha confianza y eso es lo que trae Fossati a la mesa. Me gusta su idea y las posiciones en las que puedo jugar”, manifestó.

Oliver Sonne debutó con la Selección Peruana en 2024. (Foto: Bicolor)





¿Cuál será el último amistoso de Perú previo a la Copa América?

El Salvador fue el elegido para ser el último amistoso previo a la Copa América 2024. Dicho compromiso está pactado para el viernes 14 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana y colombiana) en el estadio Subaru Park de Filadelfia (Estados Unidos).





Grupo de Perú en la Copa América 2024:

Argentina

Perú

Chile

Canadá





Fixture de Perú en la Copa América 2024:

Perú vs. Chile: 21 de junio - AT&T Stadium, Arlington.

21 de junio - AT&T Stadium, Arlington. Perú vs. Concacaf 5 (Canadá): 25 de junio - Children’s Mercy Park, Kansas City (KCK).

25 de junio - Children’s Mercy Park, Kansas City (KCK). Argentina vs. Perú: 29 de junio - Hard Rock Stadium, Miami.





