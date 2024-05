En la conferencia de prensa en la Videna, Jorge Fossati se mostró incómodo por la poca comunicación que ha tenido con Sporting Cristal sobre sus más recientes lesionados, Yoshimar Yotún y Renato Solis. “Yoshimar fue operado ayer y nos enteramos por la web del club y no por otros medios, no sé por qué no podemos tener un informe oficial de nuestros médicos. En este caso específico, cuando se trata de jugadores de Cristal, nuestro cuerpo médico pregunta, pero no les llega la información que necesitamos tener”, sostuvo.

“Ayer, precisamente, en el mismo comunicado nos enteramos del grado de la lesión de Renato Solis y hemos llegado en varias situaciones a hablar directamente con los jugadores, porque ínsito no tienen nuestros médicos la información oficial, pero sí dije desgraciadamente que desde que estamos en la selección no podemos contar con Yoshimar”, agregó Fossati.

MÁS INFORMACIÓN EN BREVE...